Stor interesse for næringskonferansen

Det er ventet nærmere 200 deltakere på næringskonferansen Landbruk skaper mangfold i Molde fredag 3. mars. Og det er plass til flere i bankettsalen på Alexandra Hotell, på møteplassen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon.

Konferansen er et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Fylkesmannen, og inngår som en del av faglagenes fylkesårsmøter. Deltakere er bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Jo mer vi står samlet jo sterkere blir vi. Hovedtema er bonden som næringsutvikler. Landbruket og bygdesamfunnet har noen kvaliteter som utvikler skaperevnen i folk.

Komponist, musiker og professor ved NTNU, Henning Sommerro fra Surnadal, drar i gang konferansen med musikkinnslag og foredrag om av moll er du komen! Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, tar for seg at norsk landbruk er mer enn liter melk og kilo kjøtt, mens styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Marielle Vink de Roos, skal snakke om hvordan vi bevarer mangfoldet i disse ensrettingstider.

Neste sekvens i programmet er de gode eksemplene. Solveig Haglund fra Oppistua Øye i Surnadal om Inn på tunet og gården som mestringsarena. Oppfinner og gründer i Nofence AS, Oscar Hovde Berntsen, forteller om norsk beiteteknologi i anmarsj. Gunnar Waagen presenterer Tingvollost og et osteeventyr.

For å analysere og se på framtidsutsiktene, skal forsker i Nibio, Bjørn Egil Flø, snakke om som vi sår – om lite og stort i jordbruket, mens professor og rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning, tar for seg den gode landbrukspolitikken - om landbruk, mangfald, nyskaping og fellesskap.

Konferansen avsluttes med politikerdiskusjon om hvordan vi dyrker mangfoldet i landbruket. I panelet deltar Frank Sve (Frp), Helge Orten (H), Steinar Reiten (KrF), Pål Farstad (V), Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten Ap), Yvonne Wold (SV) og Lage Nøst (MDG).

Rindal Bondelag og Surnadal Bondelag er medlemmer i Trollheimsporten.