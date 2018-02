Stor interesse for klimakonferanse i landbruket

Konferansen er et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Fylkesmannen, og inngår som en del av faglagenes fylkesårsmøter. Påmeldte deltakere er bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Hovedtema er klimapolitikk og med spesielt fokus på drøvtyggerne. Et av spørsmålene som blir reist er om redusert forbruk av rødt kjøtt er et fornuftig klimatiltak.

Journalist og forfatter av boka «De beste intensjoner», Anne Karin Sæther, drar i gang konferansen med foredrag om oljenasjonen Norge og klimaendringene. Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland, tar for seg klimasmart matproduksjon, mens nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud, skal snakke om landbruk og klima.

I neste sekvens forteller tre bønder om egen drift – sett fra grasrota. Melkebonde Erik Olufsen i Aure om at vi må drive der jorda er, melkesamdriftsbonde Eli Sjåstad i Ørskog om at det er vi som må løse det, og sau- og storfekjøttprodusent Odd Bjarne Bjørdal i Ørsta om lokal ressursutnytting.

Deretter har fagfolkene ordet. Biolog, journalist og forfatter av boka «En hyllest til sauen», Anna Blix, gir en hyllest til sauen, mens husdyrforsker ved NMBU, Bente Aspeholen Åby, vil fortelle om det store drøvtyggerperspektivet.

Konferansen avsluttes med politikerdiskusjon om drøvtygging, klima og kretsløp. Deltakere her er Knut Flølo (Frp), Dag Olav Tennfjord (H), Steinar Reiten (KrF), Pål Farstad (V), Jenny Klinge (Sp), Else-May Botten Ap), Yvonne Wold (SV).