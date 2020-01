Stor interesse for Klassequizen

Bildet over: Programleder i landsfinalen i Klassequizen Selda Ekiz (Foto: NRK)

I år er det 38 skoler som deltar fra Møre og Romsdal. Tiendeklassinger fra Smøla i nord til Vanylven i sør skal prøve seg på utfordrende spørsmål i varierte kategorier.

Tirsdag var Averøy Ungdomsskole den første skolen ut i ilden. Hver ukedag helt frem til slutten av februar vil en ny skole konkurrere i ettermiddagssendingen til NRK Møre og Romsdal på P1.



Roar Halten (Foto: NRK)

Nytt av året er det at hver enkelt skole får besøk av oneman-showet Roar Halten. Han skal skape liv for alle som har lyst til å se på Klassequizen live. Både resten av elevene på skolene og lokalbefolkningen er invitert for å komme å se på.

- Det blir mer show i år. Jeg håper på godstemning når skolene skal få være med å heie fram sitt lag allerede nå i de innledende rundene, sier en entusiastisk Roar Halten.

Roar Halten har jobbet litt med Klassequizen tidligere, men dette er første gangen han skal ha hånd om hele konkurransen.

- Jeg har med meg lyd og lysanlegg, og gleder meg til å møte alle de fantastisk smarte 10. klassingene i Møre og Romsdal.

I Surnadal blir det gjort opptak til Klassequizen onsdag 22. januar, og dette blir sendt på radio fredag 24. januar.

Klassequizen kan du høre hver dag i God ettermiddag Møre og Romsdal, på NRK P1 klokka 14:30.



Fylkesfinale

Etter innledende runde vil det 11. mars bli avholdt en lokal fylkesfinale i Ålesund. I år skal det kåres to fylkesvinnere. Begge disse lagene vinner 5000 kroner til klassekassa, og de skal videre til nasjonale finaler i Oslo.

Totalt er det 570 skoler som er med fra hele landet – det er ny rekord!

I fjor var det litt over 750.000 som så den nasjonale finalen på NRK1. Også i år skal de nasjonale finalene sendes i helgene på NRK1, fem fredager og lørdager i april og mai. Programleder for NRK1-sendingene er Selda Ekiz. Vinneren av Klassequizen 2020 vinner en konsert på skolen sin med radiokanalen Mp3 (NRKs radiokanal for ungdom).



TIDLIGERE FYLKESVINNERE:

2019: Surnadal ungdomsskole og Vatne ungdomsskule

2018: Ytre-Herøy ungdomsskule og Halsa barne- og ungdomsskole

2017: Haramsøy skule

2016: Helland skule

2015: Smøla ungdomsskole

2014: Halsa barne- og ungdomsskole

2013: Smøla ungdomsskole

Dette skriver NRK Møre og Romsdal i en pressemelding.



Rindal skole er ikke med

Rektor Jon Brønstad ved Rindal skole sier til Trollheimsporten at skolen har meldt fra til NRK Trøndelag om at det ønsker å delta i Klassequizen, men at de ikke har fått noen tilbakemelding på dette. Trollheimsporten har fått tilsendt sendingsoversikten for Klassequizen i Trøndelag, men Rindal skole er ikke med på denne lista.