Stor idrettsglede på SILregncup

SILregncup og Dråkongcup trekker vanligvis hundrevis av barn til Syltøran stadion i juni. Med restriksjoner på 200 personer totalt på arrangementet, ble turneringen avlyst. Det samme ble

også Søyacup, Halsacup, Rindalscup og Todalsdagen. 6- og 7-åringene som ikke deltar i seriespill, stod dermed helt uten mulighet til å spille kamper denne spesielle sesongen.

Det ønsket barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Surnadal IL å gjøre noe med.

- Vi hadde lenge et håp om å kunne arrangere SILregncup for alle nå i høst, men med restriksjonene som fortsatt gjelder måtte vi dessverre avlyse. Vi gikk dermed for plan b, og

bestemte oss for å invitere klubbene i Surnadal kommune til en redusert utgave av Silregncup for 6 - og 7-åringene. Det ble tatt godt imot, og i dag er det 60 glade barn i aksjon på fotballbanen, smiler Trond Blekken som er leder i BUA-styret.

I tillegg til arrangørklubben deltok Øvre Surnadal IL, IL Søya og Bæverfjord/Bøfjord IL.

For å holde seg under 200 personer på arrangementet, fikk hvert barn kun ta med seg to tilskuere.

- Det virker som at alle er takknemlig for at barna endelig får spille kamp igjen, og respekterer gjeldende smittevernregler, sier Blekken.

Det er verdt å nevne at årets SILregncup ble arrangert uten en eneste regndråpe!



Et bilde sier mer enn tusen ord: Olav Kvande og Adrian Vikan, IL Søya



Sivert Magnus Fiske, Nikolai Sande, Elias Bruvold Fiske og Elise Hansen Røv spiller på Øvre Surnadal, og viste stolt frem sin flotte pokal etter å ha spilt sin siste kamp.

Hva er det som er morsomt med å være på cup?

- Å spille kamp, sier Elise.

Guttene nikker og er enig.

- Jeg synes det beste er å kunne kjøpe seg kvikk lunsj, sier Nikolai.

Alle på laget er helt enig med Nikolai. Fotball og sjokolade. Kan det bli bedre?



Sivert Magnus Fiske (t.v), Nikolai Sande, Elias Bruvold Fiske og Elise Hansen Røv

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderebruk er ikke tillatt uten tillatelse.