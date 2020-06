Stor gave til helsetunet

Rindal demensforening organiserer pengeinnsamling til demensaksjonen hvert år, og kan søke om å få noen av disse midlene tilbake for å bruke til gode formål. I år har de fått innvilget penger til å kjøpe en stor TV til demensavdelinga, og et lerret med lydanlegg til dagtilbudet ved Rindal helsetun.

Utstyret til dagtilbudet blir som et hjemmekinoanlegg, og de gleder seg til å se det i bruk.

Rindalingene er alltid flinke til å gi til demensaksjonen, og det er fint å få noe tilbake til bygda også, synes de.



Den lokale demensforeninga har nå et eget VIPPS-nummer, slik at de kan se nøyaktig hvor mye som kom inn til demensaksjonen fra Rindal.



Mye å se på

Helse og omsorgsleder Grete Ranes Heggem og avdelingsleder Ina Terese Edvardsen Næss er svært takknemlig for gavene. Det nye utstyret gir mye bedre muligheter for lyd og bilde enn disse avdelingene har fra før. Nå blir det enklere å følge med på interessante TV-programmer og alt man kan finne på nett. De ser for seg å vise sakte-TV, og lete i NRK-arkivet og på YouTube. Det kan også være facebookgrupper som er interessante å følge med på, som f.eks. "Rindal i bilder", og de kan følge med på streaming av konserter med lokale artister.

Bildet: F.v. Aud Gunvor Helgetun, Bettina Røen Helgetun, Grete Ranes Heggem, Ina Terese Edvardsen Næss og Ragnhild Stavne Bolme.