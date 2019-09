Stoppet kraftproduksjonen for å berge flest mulig dyr

Elva har gått en del ned etter at kraftproduksjonen stoppet. Dette opplyser veterinær Beate Lillebostad, som har vært Mattilsynets representant under bergingsaksjonen i Surnadal mandag. Politiets patrulje har nå forlatt stedet, og overlatt ansvaret for aksjonen til Mattilsynet.



Klarte å berge flere sauer

Lillebostad opplyser at Mattilsynet ikke var med på selve bergingsaksjonen. Den jobben ble utført av dyreeierne selv, politi, brannvesen og Røde Kors. De har klart å berge en del sau, som sto fanget av vannmassene.

Mattilsynet har fortsatt ikke oversikt over hvor mange dyr som har gått tapt, men anslår at det kan være snakk om tilsammen 70-80 sauer, fra to saueeiere. En storfebuskap er også rammet. I beste fall kan det være snakk om bare et par dyr fra storfebesetningen som er tapt. Dette vet man mer om i morgen, tirsdag.



Noen dyr står fortsatt fast

Statkraft har stoppa kraftproduksjonen i Folldalen, slik at det bli mindre vannføring i elva. Kraftproduksjonen starter ikke opp igjen før alle levende dyr er trygge, og man har fått rydda vekk alle døde dyr. Oppryddingen vil sannsynligvis være ferdig i løpet av tirsdagen.

Noen dyr står fortsatt fast på "øyer" i elva, men de står trygt og greit og det er mulighet for å fore dem, opplyser Beate Lillebostad. De dyra som ble berga på land er også i grei stand. Ingen av dem var ute i vannet veldig lenge.



Dyreeierne har gjort en kjempejobb

- Elva har ikke brukt å flomme opp så voldsomt, og i alle fall ikke på denne tida av året. Dette om helt overraskende på dyreeierne, men de har håndtert det svært godt og gjort en kjempejobb for å berge mest mulig av dyra. De sier også at de har fått mye god hjelp, avslutter Lillebostad.





På elvebredden ovenfor Gulla ligger flere døde sauer.