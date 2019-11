Halgunset er både stolt og ydmyk over å ha fått denne utmerkinga.

- Dette var både uventa og overraskande, seier han. - E he rett og slett verdens beste hobby! Røde Kors er i hjertet mitt, ord blir fattige.

Frå grunngjevinga sakser vi:

« Richard Halgunset har gjennom lengre tid bidratt for Sør Trøndelag som distrikt og de lokale hjelpekorpsa rundt om.

« Han er meget engasjert i sitt arbeid.

« - spesielt hans innsats for gjennomføring av grunnopplæringen som flere korps har hatt fordel av.

« - vært essensiell for utdanning av nye hjelpekorpsmedlemmer.

« - eksepsjonell god på å framsnakke hjelpekorps i hele Sør Trøndelag

Trollheimsporten gratulerer!