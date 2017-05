Støtte til skiløypeoppkjøring i Rindal

Turstigruppa i Rindal har siden 2008 stått bak aksjonen med utdeling av giroer i alle postkasser i Rindal.

Tilsammen er det samlet inn ca 210.000 fram til og med 2016. Et betydelig bidrag som gjør det mulig å holde en høy standard på løypenettet i kommunen.



Vi henvender seg nå igjen til alle husstander i Rindal for å be om støtte til oppkjøring av skiløyper.

Alle vil få en giro i postkassen og vi håper på positiv respons.



Også denne vinteren er det lagt ned en betydelig innsats for å legge forholdene best mulig til rette.

Så langt er vi godt fornøyd med løypene vi har kunnet tilby og har fått mange positive tilbakemeldinger .

Ditt bidrag er med og støtter all løypeoppkjøring i Rindal.

Til de som ikke mottar giro, men likevel vil gi et bidrag, er vi svært takknemlig for det.

Konto nr er: 4111 14 29772



Turstigruppa i Rindal

Foto: Harald Solvik