Stod opp til oversvømmelse

De store nedbørsmengdene i området førte natt til fredag til at Gløna svømte over ved brua på Glærum. BMO entreprenør jobber på spreng for å utbedre forholdene.

– At det kan komme opp 5-10 centimeter grunnvann, som følge av tele er én ting, det tåler kjelleren. Her er det snakk om 60 centimeter vann fra elva, som renner rett inn, sier Håkon Solem.

Han bor i Hamnesvegen 487, og er nærmeste nabo til brua. Fredag morgen stod han opp til store vannmengder i kjelleren og rundt huset.



Oversvømmelse også 1. juledag

Senest 1. juledag opplevde Solem oversvømmelse i kjelleren på grunn av en ispropp, og han hadde derfor avtale om besøk av takstmann fredag.

– Det ble ingen befaring i dag, for å si det sånn, men takstmannen fikk i det minste se hvordan det kan være, sier Solem. Han forteller at han er aller mest bekymret for varmtvannstanken, som står i kjelleren.

– Dersom den ryker er det naturligvis problematisk, sier Solem.



Dette er altså ikke fjorden, men hagen og kjelleren til Håkon Solem på Glærum. Som merkene på døra viser, var vannstanden enda høyere litt tidligere fredag.



Problemer siden 2017

Nabo Arne Garte bor litt mindre utsatt til enn Solem, men er likevel i full gang med vannpumpa. Han forteller at problemene startet etter at det ble lagt ned nye rør i 2017.

– Før det klarte brua å ta unna, men det klarer ikke de nye rørene, sier Garte, og får støtte av Solem:

– Jeg må innrømme at jeg trodde rørene som ble lagt ned var dimensjonerte for formålet.

– Ja, det trodde jeg også, sier Garte.

Det er prosjektert ny bru på Glærum, opprinnelig var planlagt klar i 2017. BMO entreprenør har både i romjula og de siste dagene jobbet for å utbedre forholdene.

Solem håper på fortgang i ferdigstillingen av ny bru.

– Jeg er ikke ute etter å legge skylda på noen, men det er tydelig at det er noe som ikke er som det skal når det blir så store oversvømmelser. Vi naboene er avhengige av at det blir en rask og god løsning på disse problemene, sier 30-åringen.

Surnadal kommune melder fredag om at flere områder er påvirket av de store nedbørsmengdene, men at de så langt ikke er kjent med alvorlige skader.

– Oversvømmelsen i dette huset på Glærum og en vei som har rent ut på Flessastranda er de største konsekvensene av nedbørsmengdene til nå, sier teknisk vakt Tor Arne Moen i kommunen.



Arne Garte (t.v.) og Håkon Solem er nærmeste naboer til brua og Gløna, og håper på en snarlig løsning på oversvømmelsesproblematikken.





Som regndråpene på kameralinsa også viser, var det fortsatt voldsomt regnvær på Glærum fredag formiddag. Her ser vi hagen til Håkon Solem, med BMO entreprenør jobbende i bakgrunnen.





Huset og oversvømmelsen sett fra veien.





Håkon Solem prøver å få oversikt over vannmengdene i hage og kjeller. – Herren gir og herren tar, sier en noe oppgitt Solem galgenhumoristisk.