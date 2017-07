Stipend for studenter som tar utdanning som sykepleier

For å knytte til oss fremtidig arbeidskraft har Rindal kommune opprettet en stipendordning for studenter som tar utdanning innen kritiske fagområder. Vi har spesielt behov for å rekruttere flere sykepleiere. Studenter som har startet på eller har mottatt studieplass ved sykepleierutdanning er derfor prioritert ved tildeling av stipend i 2017.

Vi ønsker oss deg som har lyst å starte jobbkarrieren som sykepleier i Rindal.

Stipend tildeles med maksimalt kroner 120 000 fordelt på 2. og 3. studieår, og forutsetter bindingstid på to år etter fullført utdanning. På grunn av arbeidsplikten i etterkant vil den som tildeles stipend betraktes som arbeidstaker i Rindal kommune.



Litt om deg som kan søke

- du er i gang med, eller har mottatt studieplass ved sykepleierutdanning

- du er folkeregistrert i Rindal kommune

- du er lærevillig og bidrar i arbeidsfellesskapet med den kunnskapen du har

- du er positiv og har lyst til å bidra i et godt arbeidsmiljø





