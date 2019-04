Stikk UT!-markering i Surnadal

Det er tre nye Stikk UT!-postar i Surnadal denne sommaren, og posten ved Svartvatnet er ein av desse. Startpunktet for turen, og plassar å parkere, finn du nedst i vegen over Nordmarka, like før du kjem ned til sentrum i Bæverfjord. Elles finn du nærare beskriving av turen på https://www.stikkut.no/turar/203665. Du går etter skogsveg heile vegen opp, og framme ved turmålet er det bord og benkar for ein rast i idylliske omgivelsar.



Utsyn over Svartvatnet. Foto: Anne Grete Bæverfjord



Rasteplassen ved Svartvatnet. Foto: Anne Grete Bæverfjord