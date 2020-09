Stikk UT! Maraton – hvor mange turer kan vi i Møre og Romsdal gå i Friluftslivets uke?

I 2019 ble det registrert over 23 600 turer under Stikk UT! Maraton. Hvor mange turer kan vi klare å gå i år? Alt bygger på det kjente Stikk UT! -konseptet, med de samme 436 turmålene å velge mellom.



Stikk UT! Maraton

Fra og med lørdag 5. september til og med søndag 13. september er det Stikk UT! Maraton og vi ønsker å motivere deg til å gå ekstra mange turer. Du velger selv hvilke Stikk UT! -turer du vil gå, -gå gjerne til samme turmål hver dag. Turene registreres på vanlig måte på stikkut.no og inngår i den ordinære Stikk UT! -tellinga. Samtidig setter vi opp en egen telling og toppliste for disse ni dagene. På den måten finner vi ut hvor mange turer som blir gått denne uka, og vi og resten av landet kan se hvor tur-glade vi i Møre og Romsdal er.



En tur er ett «lodd»

Dette blir en utfordring til hver og en av oss om å legge inn noen ekstra Stikk UT! -turer i ei tid på året hvor det kan være lett for at tur-aktiviteten begynner å avta. Og for dem som går på tur men som ikke har brydd seg om å registrere koder, dette er uka å begynne med det på. For hver dag trekkes det flotte frilufts-premier blant alle registrerte turer. En tur er ett «lodd». I tillegg kan alle som deltar laste ned en diplom for innsatsen. Hvis du går en tur hver dag, så har du faktisk gått 9 turer i Friluftslivets uke. Alle turer som blir registret på stikkut.no innen kl.24.00 dagen før, er med på den daglige trekningen. Vi trekker også flere hovedpremier etter ukas slutt. Premier og vinnerne publiseres på hjemmeside og facebook til friluftsrådene i Møre og Romsdal. Dette er også en fin anledning for de som ikke har gått sju turer enda, om å oppnå kravet så en kan kjøpe seg det populære Stikk UT! -kruset.

Friluftsrådet jobber for et mer bærekraftig friluftsliv. Hvis du ikke trenger premien du har vunnet, kan du velge å ikke motta premien og Friluftslivrådet donere tilsvarende pengesum til årets tv-aksjon til inntekt for kampen mot plast i havet.



Friluftslivets uke, 5. - 13. september

Denne uken feires norsk natur og friluftsliv og inviterer hele Norge med på tur! Du kan delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor. Det starter med at hele Norge sover ute under #nattinaturen lørdag 5. september. Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak.

Friluftslivets uke har blitt arrangert siden 1993, og finner alltid sted fra første helg i september – hvert år. I Aktivitetskalenderen til Friluftslivets uke kan du se hvilke arrangementer som foregår i nærheten av der du bor!



Utemix – aktivitetsbank for barn og unge



På grunn av korona-situasjonen vil en del arrangementer knyttet til Friluftslivets uke utgå. Men Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har i sommer jobbet med å utvikle UteMIX , en aktivitetsbank for barn og unge. Prøv ut mangfoldet av aktiviteter som kan gjøres der du bor eller underveis til en Stikk UT!-tur.