Stidona i Helgetunmarka

Turstigruppa i Rindal IL har i Helgetunmarka et pågående samarbeidsprosjekt med Rindal kommune, Verneområdestyret for Trollheimen, iTrollheimen AS og Helgetunmarka grunneierlag.

Samarbeidsprosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet til blant annet klopplegging mellom Trollheimstunet/Gapahuken ved Langvatnet og den eksisterende turstien mellom Hølstoen og Raudfjellet. Mellom Langvassbekken og Seterdalen skal vi nå klopplegge ca. 500 meter over vått og bløtt myrområde.

Derfor inviterer vi til dugnad og håper på god oppslutning fra ivrige turgåere, hytteeiere og ellers alle interesserte.

Oppmøte ved gapahuken ved Langvatnet kl. 10.30 lørdag 13. oktober.

Som lønn for strevet blir det servert middag til arbeidsfolket i lavvoen på Trollheimstunet etter vel utført jobb.

Britt Grete Moen/Furkunnjmat vil stå for serveringen.

For at vi skal ha oversikt over hvor mange som kommer ber vi om påmelding, send en epost til post@rindalil.no eller sms til Ole Solvik, tlf 92256599.

Velkommen!