Sterke prestasjoner på travbanen

Hestene fra dalføret fortsetter å gjøre det bra.



Først ute var Rappnor til Lene Søyset, som ble nr 2 på km.tid 1,25,1. Løpet gikk på Årjäng sist søndag. Kusk og trener er Ole Johan Østre



På Leangen mandag kveld gjorde Slettvoll Vilja nok et sterkt løp. Merra til Ola Skjølsvoll kom på 2. plass på 1,30,5. Atle Solhus kjørte

Danny Delight, eier Irene Løfaldli kom også på 2. plass, på den sterke tiden 1,15,1. Kusk her var Per Einar Sørmo.

Stormare til Nils Stokke kom på 7. plass,med tida 1,30,8. Kusk her var Karl Ove Nordtømme.

Du kan se løpene på www.rikstoto.no.



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no