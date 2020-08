Sterke prestasjoner i Ungdomsmesterskapet

Rindal IL friidrett skriver følgende på sin facebookside:

Fredag: Begge løp i dag 3.000m. I J17 var det tre løpere som skilte seg klart ut. Ingeborg Østgård (årsbeste 9,18,04), og tvillingsøstrene Ina (9,17,73) og Maren Halle Haugen (9,24,40) vil alle hevde seg svært godt i senior NM om de stiller der. Mali Eidnes Bakken var i ei gruppe på fire løpere i begynnelse, og hadde rygger å henge bak hele veien. Mali har ikke vært i særlig bra løpsform så langt i sesongen, men gjorde et helt annet løp nå, og kom inn til 6. plass på 10,17,69, nesten 20 sek bedre enn tidligere årsbeste, og bare 1 sek bak sin bestetid i fjor på 10,16,65.



Erik Kårvatn i G17 stilte i B-heatet, noe som passet han bra. Etter åpninga ble han liggende mye alene, men aldri mer enn rundt 10m bak ryggene foran. Erik løp svært jevnt og kom inn på gode 9,12,66, ei persforbedring med 10 sek! Det ble 5. plass i heatet og 14. plass totalt. Erik bør få presentert sine jevne rundetider: 73-74-75-74-74-74-73-33,6. På 3.000m løpes det ofte litt svakere i midtpartiet. Det unngikk Erik denne gangen.

Lørdag: I dag var det 2.000m hinder på programmet for Mali Eidnes Bakken og Erik Kårvatn. Mali ingen hindertrening i forkant, mens Erik har hatt et par økter med hekketrening. Mali åpnet offensivt og tok 2. plassen umiddelbart bak suverene Sigrid Alvik fra Tyrving. Alvik er ei av få som satser hinder og hadde 6. beste tid i J16 i verden i fjor. Sjøl om kanskje Alvik hadde bedre hinderpasseringer, så taklet Mali vanngrava bedre enn henne. Mali økte avstanden ned til tredjeplassen jevnt og trutt og kom inn til klar sølvplass på 7,13,05. Alvik hadde 6,41,67, ny norsk bestenotering i klassen. I fjor var distansen 1.500m, så vi har ingen tidsmessige referansepunkter på Mali. Forøvrig samme pall som i fjor.



I Erik sin klasse var det 4 løpere som skilte seg ut fra start, de tre beste hadde 30 sek bedre tid enn Erik på 3.000m flatt i går, og mye lengre bein..... Erik prøvde å nærme seg tetgruppa etter passering 1 runde, med det ble for tøft og han stabiliserte farten for å safe over hindrene. Må nok trene mer for å få skryt for hinderpasseringene. Dette gjorde at han ikke fikk ut alt kondisjonsmessig. Han så uberørt ut i mål. Han ble nr 5 av de 7 deltakerne på 6,31,93. Vinneren hadde 6,01,27.

Resultatliste fra hele Ungdomsmesterskapet her



Foto: Rindal IL friidrett