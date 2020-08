Sterke prestasjoner i Orkla Sparebank Lekene

Bldet over: Ildri Fugelsøy, Maja Lervik Fiske og Anna Børset.



Rindal IL hadde med 11 deltakere som fikk konkurrere under fine forhold, skriver Rindal Il på sine nettsider.



Her er resultatene for deltakerne fra Rindal IL, oppsummert fra facebooksiden:

J10: Anna Børset, Ildri Fugelsøy og Maja Fiske. Alle tre deltok 60m, 600m og i kast liten ball: Anna 10,29-2,22,88-19,26. Ildri 10,67-2,36,13-26,37. Maja 10,85-2,39,44-17,18.

J13: Kristi Fugelsøy 600m 2,11,86 (2,04,80)

G 13: Magnus Øyen 60m 9,14 (-1,0) (9,00) og 600m 1,38,73 (1,42,24) og Sebastian Børset 600m 1,44,49 (1,47,30).

G14: Olav Fugelsøy 60m 8,46 (-0,3) (8,46) og 600m 1,38,35 (1,39,54).

J17 (men løp i KS): Mali Eidnes Bakken 3.000m 10,35,36, sesongbeste med 5 sek, men bak fjorårspersen på 10,16,65..

3.000m Menn. Erikene Løfald (G18-19 år) og Kårvatn (G17) løp sammen med seniorene. Erik L fikk fin drahjelp av August Lunde og kom inn på 8,55,72 (8,58,38) og Erik K som tok en førsterunde som han merket litt på de neste rundene, men la som vanlig sin kanonspurt og kom inn på 9,25,05 (9,22,41). Ola Haseth Balestrand hadde med sønnen tidligere på dagen og stilte sporty opp når han først var der. Hadde som mål å løpe under 10 min og kom inn på 9,55,31. Tidligere sesongbeste var på 10,03,75.

(Tidligere) Perser i parentes.

Gunnar Bureid skriver til Trollheimsporten at det var flere sterke prestasjoner av våre på dette stevnet. Ikke minst to stykker som med sine resultater nå ligger inne på topp 3 i Norge hittil i 2020:

- Abel Sæterbø Raaen, Bæverfjord IL med 1.31,95 på 600 m i gutter 14 år

- Nina Næss Bolme, Surnadal IL med 1,50 m i høyde i jenter 14 år



Sebastian Børset og Magnus Øyen 600m



Olav Fugelsøy (startnr 58), Rindal IL, og Abel Sæterbø Raaen (startnr 11), Bæverfjord IL, til start på 600m.



Ola Balestrand, Erik Løfald og Erik Kårvatn 3.000m



Mali Eidnes Bakken 3000m



