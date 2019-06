Sterke prestasjoner av rindalsutøvere

Fredag 31. mai ble Tjalvelekene arrangert på Bislett.

Steinar Bøe ble nummer 15 på 1500m på 4,17,08, knapt 2 sekunder bak personlig rekord. Steinar har hatt en «strekkjenning» siden i høst, og kjente den også på oppvarming, men ikke under løpet. Han brøt derfor ikke, men låret ble verre etterpå. Et perfekt felt, men på en tung dag klarte han ikke å dra nytte av det. Noe vind, men ellers fine forhold.

Lørdag og søndag ble BDO-lekene arrangert på Øverlands Minde, Stjørdal.

Mathilde Eidnes Bakken vant klassen kvinner junior med 9,14 meter. Det er ny personlig rekord med 10 centimeter. Hun åpnet relativt svakt i de tre første omgangene, mens ting fungerte mye bedre i de tre siste. Den personlige rekorden kom i fjerde støt.

Mali Eidnes Bakken ble nummer tre i høyde med 1,40 meter. Hun ville ikke la den gamle klubbrekorden sin på 1,15 bli stående, og med lite forberedelser har hun all grunn til å være fornøyd med resultatet, som gir 820 poeng.

Det hører med til historien at hun ble noe starstruck da hun skulle foreta oppvarming sammen med seniorene, inkludert sølv-vinner fra EM, Tonje Angelsen. Mali stod over oppvarminga og begynte i stedet svært lavt i konkurransen, på 1,20 meter. Det at hun begynte så lavt kostet henne til slutt en plassering.

Bakken gikk rett over fra høyde til 800 meter. Her ble hun nummer 2 på 2,23,46, som er litt over to sekunder bak personlig rekord.



Mathilde Eidnes Bakken i aksjon i kulestøt, der hun vant klassen kvinner junior på ny personlig rekord, 9,14 meter.



Allsidige utøvere

Raghnild Mogstad (KS) løp 3000 meter på 10,30,29. Bra løpt, helt solo.

Erik Kårvatn ble nummer to i klassen G16 på 2,13,08. Det var en del bak personlig rekord i sesongdebuten, men feltet gikk ikke særlig fort på førsterunden. Kårvatn hadde en bra avslutning, og kom altså inn som nummer to i heatet, som bestod av G15-G17-løpere.

På dag to startet Mathilde Eidnes Bakken med slegge allerede klokka 10, og med 20 deltakere i alle klasser tok sleggekonkurransen to timer å gjennomføre. Bakken kastet bare fire omganger for å forberede seg til spyd. Det ble tre døde kast og tellende resultat på 18,26 meter, som er godt bak personlig rekord på 24,17 meter.

I spyd har hun kastet litt over 25 meter i tre konkurranser i år, denne gang 25,05 meter. Det er 50 centimeter bak personlig rekord med 600 grams spyd. Bakken har slitt med smerter i leggene, noe som påvirker henne i tilløpet.

Mali Eidnes Bakken startet dagen med å vinne 1.500 meter i J16-klassen på 4,45,69, noe som er personlig rekord med 2,5 sekunder. Mali dro i 1.000 meter, før det ble fighting helt inn.

Neste ut på 1.500 meter var Erik, som debuterte på distansen med 4,38,36 og tredjeplass i klassen G16. For stor respekt for distansen, gjorde at han hadde krefter til overs på slutten.



Erik Kårvatn tok én andreplass og én tredjeplass i helga.



Sterk 1.500-meter av Boye

I Menn senior-klassen hadde Anders Boye mål om å løpe under fire minutter, noe som i tilfelle ville vært personlig rekord med over sju sekunder. Og for en gangs skyld hadde han hundredelene på sin side.

Men åpningsfarten ble langt saktere enn forventet, og første 300 meter ble passert på 51 sekunder, som er tre sekunder bak skjema. Med det svake åpningstempoet, tok Anders sjansen på å henge på de tre beste i feltet.

En liten luke ble det, men han klarte nesten å tette denne på oppløpet og presset seg inn til 3,59,93. Det holder til 5. plass på Rindal IL Friidretts "Ti på topp"-liste.

Boyes tre siste runder søndag gikk på henholdsvis 65, 63 og 60 sekunder.

Mali Eidnes Bakken løp rett fra 1.500 meter til spyd, og da var spydkonkurransen allerede i gang. Uten spydoppvarming kastet hun like godt over 30 meter i første forsøk. I denne klassen kastes det med spyd på 500 gram. Bakken kastet omtrent fortløpende, siden de andre var ferdige.

Det lengste kastet hennes var på 32,84 meter, som er noe bak fjorårspersen, men det holdt til seier i J16-klassen.

Deretter ble det lengde på allsidige Bakken. Etter en jevn serie satte hun ny personlig rekord på 4,40 meter, som er 10 centimeter lenger enn den gamle rekorden. Bakken endte med det på tredjeplass i sin klasse.

Det var fine forhold for friidrett begge dager i Stjørdal.

Mali Eidnes Bakken imponerte i en rekke øvelser under BDO-lekene i Stjørdal.

Sterkt løp av Vonheim i Tromsø

Søndag 2. juni var det klart for Eidemila i Tromsø. Bjørn Vonheim løp sin raskeste kontrollmålte 10 km siden 2016, da han kom inn på 37,17. Han ble nummer 12 av totalt 144 deltagere, men klasseseieren i 55-59 år satt langt inne, ettersom han til slutt var fem små sekunder foran andremann.

Det var et godt løp av Vonheim, som løp solo fra 2 til 8km, før han hentet inn ei gruppe som han kjempet med helt inn. Den siste kilometeren gikk på 3,35.

Løpet til Vonheim holder til en 4. plass på Norgesstatistikken så langt.

Tekst er basert på Rindal IL Friidretts innlegg på Facebook. Alle foto: Rindal IL Friidrett.

Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.