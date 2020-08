Sterke friidrettsprestasjoner i helga

Nina Næss Bolme gjorde rent bord og vant fire av fire øvelser hun stilte opp i under Trondheimslekene i helga. Med 8,43 og 28,52 i løpsøvelsene, 1,50 meter i høyde og 4,76 meter i lengde kunne ingen tukte 14-åringen, som representerer Surnadal IL.

Næss Bolme viste for øvrig en imponerende stabilitet i lengdegropa, med gyldige hopp på to ganger 4,75 meter i tillegg til lengstehoppet på 4,76 meter.

Klubbkompis Sondre Andersen vant 60 meter i G14-klassen med 8,23 og ble nummer to i lengde med et lengstehopp på 5,09 meter.

Her har Nina Næss Bolme akkurat blitt Midt-Norsk Mester i høyde i fjor sommer, da etter å ha gått over 1,45 meter. I helga vant hun J14-klassen i Trondheimslekene etter å ha gått over 1,50 meter, og hun vant også lengde, 60 meter og 200 meter (Foto: Privat).

Rindal IL stilte også sterkt under todagersstevnet i Trondheim. Lørdag ble Markus Espelien nummer ni med tida 4,22,81 på 1 500 meter - et løp Rindal IL Friidrett på Facebook omtaler slik:

"Markus Espelien stiller på enkelte korte løp for å utvikle farten deltar han i enkelte korte baneløp. Han løp inn i dag på 4,22,81, nærmere ti sek bedre enn fjorårstida på 4,32,09. Ikke en helt ideelle posisjon. Han ble liggende 2-3 m etter en rygg. Enkelt å si at han burde ha holdt ryggen. Enklere å påpeke det enn å gjøre det... Greie forhold på Øya."

Søndag deltok fem utøvere fra Rindal IL Friidrett, som har skrevet følgende omtale om dagens prestasjoner:

"Vi tar det kronologisk: 10-årige Anna Børset startet på 600m i J11 (det var ikke klasse for henne på 600m). Anna løp godt, langt under gammel pers, løper på 2,10,91 og blir nr 3.



Anna Børset i tredjeposisjon inne ved lista (Foto: Rindal IL Friidrett).

På samme distanse gjorde Magnus Øyen i G13 sin beste konkurranse så langt. Forrige løp i Børsa, var ren solo og åpnet for raskt på første 200m, 30 sek. Denne gang fikk han et optimat opptrekk av Sven Nevin som ledet løpet i 500m. Med disse 2, sammen med Jesper Dypvik Kvåle fra Hitra, ble det en forrykende siste 100m. Magnus fikk presset seg de nødvendige 14 hundredeler i mål og vant på 1,36,45, ny pers med over 2 sek. Magnus sine 200m: 32-33-31,5.

Han har løpt fire 600m-løp så langt i år, perset hver gang. Magnus sin bane-CV viser utviklinga. Sebastian Børset ble nr 5 i samme klasse på 1,46,81, var med det 2 sek bak sin pers.



60 meter fra mål, med Magnus Øyen på andreplass inne ved lista, og Sebastian Børset fint plassert i neste gruppe. Magnus Øyen vant til slutt spurten med 14 hundredeler (Foto: Rindal IL Friidrett).



Jesper Dybvik Kvaale (f.v.), Magnus Øyen og Sven Nevin.

På 3.000m deltok to RIL-løpere. Markus Espelien og Sigmund Ofstad holdt følge i ca 1.000m, mens Markus kunne skru opp farten, måtte Sigmund innse at 73-runder var en for tøff åpning og måtte opp i rundetider på slutten. Markus løp jevnt inn til 9,23,83 og 7. plass, ca 5 sek bak pers. Sigmund løp på 9,40,78, ca 8 sek bak pers inn til en 9. plass."



Sigmund Ofstad og Markus Espelien (Foto: Rindal IL Friidrett).

Rindal IL Friidrett melder også at Alf Petter Bøe lørdag løp halvmaraton, Nordvestmaraton, i 16 grader og delvis regn, det vil si bra maratonvær:

"Ganske tung trase. Bla en 800 m lang bratt motbakke etter ca 13 km. Alf Petter lurte seg under målet på 1,30, kom inn på 1,29,47. Han ble nr 23 totalt av 94 fullførende. Han er oppført i feil klasse, men ville ha fått en 2. plass i sin klasse M50-54.

