Sterke borteseire til håndballherrene

Med mange forfall til lørdagens kamper reiste herrene nordover uten de helt store forventningene om poeng. Laget stilte med kun åtte spillere, inkludert to målvakter. Det skulle likevel ikke stoppe opplagte spillere på Surnadal/Rindal. Først ble det seier 27 - 25 over Bjugn, og noen timer senere ble det seier 21 - 19 over Leksvik.

- Vi fulgte planen vi hadde bestemt oss for, og i siste kamp stod Stig Hermann Rodal som en levende vegg i mål, sier lagleder Stian Faksnes.

Surnadal/Rindal klatret til 3. plass på tabellen med 8 poeng.

Kampfakta Bjugn - Surnadal/Rindal 25 - 27 (12 - 13)

Stian Faksnes

Stig Hermann Rodal

Mikkel Bæverfjord 6

Håkon Mikkelsen 5

Edvard Bolme Fjerstad 1

Ole Joar Bruset 5

Reidar Rudolfsen 1

Jørgen Gjerstad 9

Kampfakta Leksvik - Surnadal/Rindal 19 - 21 (8 - 13)

Stian Faksnes

Stig Hermann Rodal

Mikkel Bæverfjord 2

Håkon Mikkelsen 9

Edvard Bolme Fjerstad

Ole Joar Bruset 3

Reidar Rudolfsen 1

Jørgen Gjerstad 6

Tapte som forventet mot stjernene på Rapp

Surnadals håndballdamer i 4. divisjon spilte fredag kveld bortekamp mot de suverene serielederne fra Rapp. Med navn som Vigdis Hårsaker og Ingrid Ødegård i spillerstallen, så sier det seg selv at det ble en umulig oppgave for Surnadal som likevel var godt fornøyd etter kampen som endte med tap 31 - 15.



- Rapp scorer svært mange mål i alle kamper de spiller - ofte rundt 40. Vi var veldig disiplinerte i angrepsspillet vårt, og unngikk dermed å slippe inn mer enn 31. Vi satte oss som mål å score tosifret, og det klarte vi. Til pause var vi kun seks mål bak, noe som er en god prestasjon. Vi møtte et svært godt lag med flere spillere med erfaring fra landslag og eliteserien. I tillegg spilte vi uten Kine Bjørseth og Johanne Vattøy Sæther. Jeg er stolt over innsatsen til jentene, sier trener Mari Vattøy.

Lørdag kom det beskjed om at Melhus/Gimse 2 har trekt seg fra serien. Dermed mister lagene poengene de har tatt mot Melhus/Gimse 2. Surnadal vant bortekampen, og mister altså 2 poeng. Hjemmekampen skulle vært spilt 2. februar.

Neste kamp for Surnadal D4 er søndag 13. januar. Da kommer Tynset på besøk til Surnadal idrettshall.

Kampfakta Rapp - Surnadal 31 - 15 ( 15 - 9 )

Ane Lyngstad

Emilie Moholdt

Marlene Myrlund 4

Elise Einum 2

Mia Faksnes

Kristin Lundemo Solli 3

Line Mogstad

Hanna Saksen 1

Hildegunn Henden Dalsegg 2

Mari Vattøy 1

Ingvild Berg

Oda Bredesen 1

Sara Forslund



Ingrid Ødegård, Ane Lyngstad, Ingvild Berg, Emilie Moholdt og Vigdis Hårsaker.