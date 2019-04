Sterk NoFo-prestasjon i England

Ingressfoto: Lærer og coach Erkki Morten Klami følger med på skjermen til Rolf Eriksen (Foto: Kjell Gunnar Polden, Nordmøre Folkehøgskule).

E-sport-linja ved Nordmøre Folkehøgskule er i disse dager i England, og påskehelga deltok de på Insomnia 64 Gaming Festival i Birmingham i England.

14 elever, alle gutter, og lærerne Erkki Morten Klami og Kjell Gunnar Polden kan melde om et strålende opphold.

– Vi har hatt et knallopphold i Birmingham. Vi har bodd på et flott hotell 300 meter unna gaminghallen, og opplegget der har vært veldig bra. Når det i tillegg er mye å finne på for de som ikke vil spille hele tida, vurderer vi helt klart å gjenta turen hit kommende år, sier Polden på telefon fra England, der gruppa nå er på vei til London.

Polden og Klami er opptatte av å oppklare det de mener er misforståelser rundt e-sport og e-sport-utøvere.

– Ja, for misforståelser er det nok mange av her. Folk, og spesielt de på min alder, tror at dette er gutter som bare sitter i en kjeller og spiller. Slik er det virkelig ikke. Dette er utøvere som spiller lange kamper, og de hadde aldri klart å holde nivået oppe uten fysisk trening, sier Polden, og legger til:

– Dette er seriøse og dedikerte utøvere, som legger ned en kjempeinnsats for å utvikle seg.

Læreren forteller at E-sportutøverne ved Nordmøre Folkehøgskule trener 40-60 timer i uka for å bli bedre.

– Og det er altså i tillegg til den fysiske treninga. Da er det ikke rart at de blir gode til slutt, sier han.

Og gode har NoFo-elevene utvilsomt blitt.

– I turneringa her i England, ble laget som spilte Counter-Strike: Global Offensive nummer sju, av 64 lag. Med det høye nivået som er her er det en kjempeprestasjon. Laget har teke kvantesprang i løpet av året, seier Polden.



Laget som ble nummer sju i CS: GO-konkurransen under Insomnia 64 Gaming Festival utenfor Birmingham i England. Helt til høyre lærer og coach Erkki Morten Klami (Foto: Kjell Gunnar Polden, Nordmøre Folkehøgskule).