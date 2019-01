Sterk innsats av Surnadal i Klassequizen

Det er Erik Kårvatn, Synnøve Aukan Meisingset og Amund Pihl Strand som er med på Surnadal sitt lag i år.

Du kan lese meir om Klassequizen på NRK Møre og Romsdal sine nettsider. Du kan og høyre sendinga der dersom du gjekk glipp av den.

Surnadal var nummer 16 av i alt 34 skular som er med i Klassequizen i Møre og Romsdal i år. Før sendinga måndag låg Vatne ungdomsskule best an i konkurransen, med 10 av 12 moglege poeng. Surnadal fekk òg 10 poeng, og er no oppe i leiinga saman med Vatne.

Vi gratulerer Surnadal ungdomsskule med imponerande innsats i quizen!



Fylkesfinalen i Klassequizen blir sendt direkte frå Ålesund onsdag 13. mars, og den nasjonale finalen blir sendt på NRK1 over fem laurdagskveldar f.o.m 13. april.



Rindal ungdomsskole er ikkje med i Klassequizen i år.



Bildet: På opptak hos NRK i Kristiansund. F.v. Roar Halten (NRK), Erik Kårvatn, Synnøve Aukan Meisingset og Amund Pihl Strand. (Foto: Ove Magne Aasen)