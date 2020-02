Ca kl 8 torsdag morgen meldte politiet på Twitter at de hadde rykka til Bøfjorden, der fv6160 Bøfjordvegen var sperra på grunn av snøskred. Det ble beskrevet som et lite snøskred over ca 500 m øst for idrettsplassen/skytebanen, ca 50 meter bredt og en halv meter høgt. Vegbanen var da helt stengt. Entreprenør var varslet og på veg til stedet.

Kl 09.23 meldte politiet at vegen var rydda og åpen igjen.

Bofjorden.net beskriver raset som et jord-/leireras.

Foto: Kay Edvin Nessæther/bofjorden.net