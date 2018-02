Stenger rv. 70 ved Fale i Sunndal

Nødetatene og rutegående transport får passere.

Løsmassene ble før jul satt i forsvarlig stand, men det skal nå etableres en mer permanent løsning. Sikringsarbeidet krever at store anleggsmaskiner må stå i vegbanen, derfor er det nødvendig å stenge vegen mens arbeidet pågår.

Det blir omkjøring via fv. 313 Hoåsvegen, mellom Falebrua og Vinnu. Denne vegen er smal og ikke egnet for å ha tungtrafikk i begge retninger samtidig. Derfor blir det manuell trafikkdirigering på en del av vegen slik at det kun kan kjøres en retning av gangen. De som kjører strekningen må regne med ventetid på opp mot 40 minutter.