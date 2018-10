Stenger fotobutikken etter 50 år

Sammen med ektemannen Børre har Åsta (71) drevet fotobutikk i Surnadal siden 1968. Børre døde i februar 2017 - 78 år gammel, så det siste året har hun drevet butikken alene. 1. januar 2019 starter en ny epoke for Åsta som nå går over til pensjonisttilværelsen.

- Dette har vært en livsstil for oss. Det har så absolutt ikke vært en ni til fire-jobb, og det har blitt lite ferie. Når jeg ser tilbake på årene som har gått, så har det likevel vært verdt all jobbingen. Vi har møtt så utrolig mange hyggelige mennesker, sier Åsta.

Den store drømmen til fotografmester Børre Strand var å få starte eget fotofirma, og etter noen år i lære hos Vassli på Tingvoll så de en mulighet i Surnadal. 10. mars 1968 flyttet de inn i leilighet på Leitet, som skulle fungere som både hjem, studio og butikk i mange år fremover.

- På denne tiden var alle bilder i svart/hvitt, og Børre produserte alt selv i eget mørkerom. Jeg husker godt de to aller første brudeparene som ble fotografert i studioet vårt. Det var Brit og Øyvind Holte, og Emma og Odd Hyldbakk. På denne tiden var det helt vanlig at vi fotograferte 3-4 brudepar hver helg, smiler hun.

12 år etter at de flyttet til bygda vokste det seg frem et behov for større plass. Kundene begynte å kreve fargefoto, og firmaet hadde behov for mer utstyr. Samtidig ble veimønsteret på Skei forandret, noe som ikke var forenelig med butikkdrift på Leitet. Åsta og Børre kjøpte eiendommen Skeivegen 20 i Miljøgata av Sigfred Torjul i 1980.

- Vi pusset opp 2. etasje som vi har bodd i siden den gang. I tillegg lagde vi butikk, arbeidsrom, studio og lagerplass i 1. etasje. Etter at vi flyttet hit kom raskt behovet for at jeg måtte få opplæring. Vi kunne jo ikke stenge butikken om Børre var på kurs eller borte av andre årsaker. Jeg lærte meg blant annet å ta passbilder, innramming av bilder og kjemien i forbindelse med fremkalling av fargebilder, sier Åsta.

Fremkalling av bilder ble raskt veldig populært, og kundene strømmet til med filmrullene sine.

- Vi var tidlig ute med å tilby fremkalling av bilder på èn time. Det var populært, særlig blant turistene i bygda. Jeg husker de var imponert over at dette var mulig på en så liten plass som Surnadal, smiler hun.

Når det gjelder innramming av bilder så er det et tilbud som fortsatt er populært blant kundene.



Åsta slik vi kjenner henne aller best - smilende bak disken i Skeivegen 20

Fra mørkerom til butikkautomat

Børre Strand var veldig opptatt av at kundene skulle få varene sine raskt. Postordre ble etter hvert en konkurrent til fotobutikken, og desto viktigere var rask levering og god kvalitet.

- Fremkalling av bilder ble prioritert, og det tok sjelden mer enn 2 - 3 dager før de var klare til henting. Med årene ble det mindre arbeid i mørkerommet. Det var nok noe Børre savnet, for det var dette han likte aller best å jobbe med, sier hun.

Som de fleste andre bedrifter har Foto Børre Strand opplevd både oppturer og nedturer, men butikken har likevel klart seg godt gjennom mange år i en bransje som har vært gjennom en enorm utvikling.

- Det var nok avgjørende at Børre aldri var redd for å prøve nye ting. Han bare kastet seg ut i det uten frykt. Blant annet var vi tidlig ute med å heldigitalisere produksjonen. Vi har også vært heldige som har hatt trofaste kunder som har støttet oss i 50 år. Det har gjort det mulig å drive butikken på en god måte, sier Strand.

I 1995 utvidet Børre bedriften ved å opprette en filial i AMFI-senteret. Etter sju år gikk de tilbake til èn butikk i Miljøgata.

Utviklingen har vært enorm på de femti årene fotobutikken har eksistert. Fra svart/hvitt-bilder fremkalt i mørkerom i 1968, til tusenvis av bilder på mobiltelefonen og innlevering av små minnebrikker i automaten i butikken i 2018.

Hva vil kundene ha i 2018?

- Man skulle kanskje tro at ingen fremkaller bilder lenger, men det er feil. Det er fortsatt en del som vil ha bildene sine på papir, og sette de i album. Jeg vil si at dette har tatt seg opp igjen etter en nedgang tidligere på 2000-tallet. Det har ikke gått i glemmeboka, sier Åsta.



Eiendommen solgt til Napoli Pizzeria Grill AS

I 2006 fikk Børre en hjerneblødning som satte han tilbake. Selv om han ble redusert jobbet han litt fortsatt. Like før jul i 2016 kom en ny hjerneblødning og han døde i februar 2017.

- Planen vår var at vi skulle trappe ned når Børre ble pensjonist. Da skulle vi bruke tida vår på å besøke slekta mi i Foldereid i Nord-Trøndelag og Børre sin slekt i Bindal i Nordland. Nå ble det ikke slik vi tenkte dessverre, og nå er det på tide for meg å avvikle bedriften mens jeg enda er frisk og sprek, sier 71-åringen.

Hva vil du savne mest når du avslutter et langt arbeidsliv?

- Helt klart kundene våre. De har vært enestående, og gitt oss mange gleder i femti år.

31. desember stenger hun dørene og flytter ut av det som har vært hjemmet til familien på fire siden 1980. Eiendommen er solgt til Napoli Pizzeria AS.

- Jeg føler meg heldig som har fått solgt eiendommen. Det hadde ikke vært mulig for meg å ha dette store huset alene. Jeg ønsker de nye eierne lykke til, sier Åsta.

Strand kommer til å bruke desember måned til å avvikle driften, og har tenkt at siste dag for å bestille nye varer er 1. desember. Etter denne dato skal butkken bare selge ut eksisterende beholdning. I forbindelse med avslutning av bedriften vil det også bli mulighet for å kjøpe produksjonsutstyret som har blitt brukt i butikken. Interesserte kan ta kontakt med Åsta.

- Foreløpig ingen planer om å flytte Napoli

Napoli Pizzeria AS har kjøpt Skeivegen 20 for 2,3 millioner kroner, og i følge daglig leder, Naci Islek, starter oppussingen allerede i slutten av denne uken. Islek sier at de foreløpig ikke har planer om å flytte restauranten til Miljøgata.

- I første omgang er planen å pusse opp 2. etasje til å bli en flott leilighet på 150 kvadrat som vi vil leie ut. Deretter skal det skiftes både bordkledning og tak, uteområdet skal oppgraderes og det skal bygges terasse. Videre skal 1. etasje pusses opp og leies ut til næringsvirksomhet. Vi har også planer om å renovere kjelleren, slik at det på sikt også kan bli en leilighet til utleie.

Er planen at Napoli skal flyttes til Skeivegen etter hvert?

- Vi blir i "gammelsamvirkelaget" på Skei inntil videre, så får vi se hva fremtiden bringer. Vi har det veldig bra her, og har en god dialog med eierne av huset og våre naboer.

18. juni 2019 blir det storstilt 20-årsmarkering i restauranten.

- Det blir en stor dag for Napoli, med aktiviteter og gode tilbud. I tillegg er det planer om nye møbler og en ny, større og spennende meny, sier Islek.

Islek sier at Napoli er en godt innarbeidet bedrift i Surnadal, som klarer seg godt til tross for flere konkurrenter i bygda. Han sier han er spent på hva det vil si for restauranten at Norsk Laksefestival ikke blir arrangert.

- Det er utrolig trist for Surnadal, og det vil ha stor betydning for Napoli. Jeg håper virkelig at det kommer noe som vil erstatte festivalen. Aktivitet i sentrum er kjempeviktig både for bygda og for oss som bedrift, sier han.

Islek ønsker å benytte anledningen til å takke Surnadal Sparebank for et meget godt samarbeid gjennom mange år, og takke sine trofaste kunder som støtter opp om restauranten.

- Da jeg kom flyttende til Surnadal fra Tyrkia synes jeg surnadalingene var vanskelige å komme i kontakt med. Nå har jeg et helt annet inntrykk, og jeg har tusenvis av venner her, smiler Islek.



Naci Islek lever av å lage pizza til sultne surnadalinger