Stemningsfull julekonsert i Storstuå

Tekst og foto: Kulturskolen på Indre Nordmøre



Olav Gjerstad Lindvåg, Synnøve Meisingset, Karianne Holten og Erling Waag.



Årets julekonsert i Storstuå var i samarbeid med Surnadal Hornmusikk.

Flere av våre sangelever fikk prøve å stå som vokalister foran et stort orkester. Dette var veldig vellykket. Ellen Svendsen Fiske med "Ett lys i mørketida", Ida Mo og Leah Jørgensen med "Selmas Sang", Mikaela Sveen Hjertø med "I wanna go home for Christmas", Amund Pihl Strand og Sarah Snekvik Wilhelmsen med "Har du fyr" og "Nordnorsk Julesalme".



Surnadal Hornmusikk spilte tre nøtter til Askepott som solonummer.



Videre fikk vi møte jazzdanspartiet fra Rindal som hadde tatt turen. De danset Rudolf-dans.



Bandene Target Practice, Design, Mikrobølgeovn og flere samspillgrupper og sangere med fine nummer satte julestemninga til alle de fremmøtte i publikum.

Lærerne på kulturskolen støttet opp med stødig komp og rigging underveis i konserten.



Martin Pihl Strand, Gunn Astrid Hove, Nicolas Bæverfjord, Ellen Svendsen Fiske, Ingebrigt Kvendset Bergli og Rune Dalager.



Arnstein Fjærli, Eirik Endreson Klinge, Sigve Holten og Rune Dalager.



Mette Madaus, Ida Mo, Rune Dalager og Johannes Bergheim.



Synnøve Meisingset på flygelet.



Ellen Svendsen Fiske og Surnadal Hornmusikk.



Leah Jørgensen og Ida Mo med Surnadal Hornmusikk.



Mikaela Sveen Hjertø og hornmusikken.



Amund Pihl Strand og Sarah Snekvik Wilhelmsen med hornmusikken.



Spente pianister bak scenen: Sigrid Nervik Grønnes, Tone Sæther, Hedda Moen Gjerstad, Anna Aune Møkkelgjerd, Kristian Zhenghao Lu, Nina Røen og Linda Torvik bak.



Kristian Zhenghao Lu og Linda Torvik.



Jazzdans fra Rindal. Kristine H Solvik, Lise T Ormseth, Stine Valde, Milla Skjølsvold-Aasen, Guri B Nonstad, Sofie Jacobsen