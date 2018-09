Stavgangtur til Betna

Skyene låg tungt og tett over hodet på oss, men slapp ikke en eneste dråpe regn. Vi kjente på glede over å kunne vandre med fin utsikt over Skålvikfjorden og der etter gjennom trollskogen og ned til låven hos Marny og Helge Røv. De hadde vært der i god tid og satt på varme og tent mange lys. Vi følte oss velkomne.



Elever fra videregående skole i følge med sin lærer Kathrine Mogstad og nydelig og saftig sjokoladekake gjorde dagens tur ekstra trivelig. Undres hvordan de opplevde oss! Det er for meg bare å si takk til alle som trofast møter opp til disse stavgangturene - det løfter dagen! Og så nevnes til slutt: 48 stykker i dag.



Tekst og foto Bitten Ranes