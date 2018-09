Stavgang til Tjønnmyra i Todalen

Og det var så bra, for i dag hadde vi storfint besøk av elever ved Surnadal videregående skole. Lærer Ingeborg Myrvang ser til at de unge får kontakt med oss eldre, og Mons Otnes stiller opp som sjåfør! Dette setter vi stor pris på! De unge var lett å komme i kontakt med, og til vår glede og fornøyelse hadde de bakt ei nydelig sjokoladekake som de serverte! På spørsmål fikk jeg til svar at de hadde bakt den "fra bunnen av" - det var musikk i mine ører.



På Tjønnmyra langt oppi Todalen var det godt å være! Rikelig med plass til oss alle, 51 stykker til sammen. Vi fant våre veier i det fine landskapet, og samlet oss til slutt i den flotte gapahuken. Det ble ei stund å minnes i dag også! Bare blide og hyggelige mennesker to ulike aldersgrupper. Tusen takk til hver og en av dere!







Tekst og foto: Bitten Ranes





