Stavgang på Vang

Tekst og foto: Bitten Ranes



Været ble slik vi håpet på, sol og blå himmel varmer oss helt inn i hjertet. Det varmer også helt inn i hjertet at så mange møter opp.



Å møtes slik gir påfyll. Det sosiale er like viktig som å bevege seg. Til sammen gjør det helsa godt og dagen bedre!



Det ble avsluttet med graut og bakels. Slik har det vært. Og slik skal det bli!!!



Takk kjære stavgangere for denne gang! Takk for vennlighet og gode ord!