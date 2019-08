Stavgang i Surnadal

De fleste valgte Kleiva. Noen få vandret rundt Røsmoen. På Kleiva er det ny scene med tak over og flott utsikt over vakre Surnadal. På gulvet langs ytterveggene fant vi alle plass, og vi kom oss både ned og opp! Skrøpeligheita er ennå på vent! Og gjett om det smakte med medbragt mat og drikke! Det var riktig så trivelig og sosialt å sitte der og høre regnet tromme på taket over hodene på oss. Og så ble vi budt på smaksprøver av nyrørt blåbær, plukket for bare litt siden, og pannekaker også dem stekt for litt siden, - det myldret av barnehagebarn med sine foresatte som sto for serveringen. Og de var ikke redd om det ble litt vått rundt beina.





Neste uke går turen til Ranessetra. Håper på godt vær.



Tekst og foto: Bitten Ranes