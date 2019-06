Stavgang i Bolme

Stavgang 13.06.19

Denne gang gjekk stavgangen fra Bolme i Rindal med 24 deltakere. Utover formiddagen var det skodde langt nedover fjellsidene, og regnet høljet ned i strie strømmer. Dårlige forhold for stavgang med andre ord. Da vi parkerte ved Torshall var det bedring i sikte, og turen ble gjennomført uten nedbør. Da vi nærmet oss Torshall på retur tittet også solen frem.

Turen gjekk langs elvekanten etter en fin sti i et flatt terreng, så her var det fint å gå for alle uansett form og ferdigheter. Underveis passerte vi en fotballbane hvor to automatiske plenklippere var i full virksomhet. Det tok ca. 50 min. å gå til den nye broen som binder begge sidene sammen. Det var også et solid og flott byggverk beregnet for gående og syklende. Da var det passende tid for å snu og gå tilbake. Det var planlagt kaffepause i gapahuken som låg litt lengre ned, og det ble en koselig stund ved elvekanten. Det var ikke plass til alle i gapahuken, men ved siden av stod det også flere bord, og da ble det sitteplass til alle. Det ble en kjempefin tur tross dårlige utsikter i starten. Stor takk til Laila Børset som fungerte som guide, og loset trygt fram og tilbake.













Tekst og foto: Sverre Kjølstad