Stavgang i Bøfjorden

Men torsdag var ikke værgudene bare snille med oss. Det så lovende ut da vi starta, men Yr tok ikke feil, etter hvert blåste det opp, det ble surt og kaldt og før siste brødskiva var fortært kom regnet. Men denne gjengen tåler både sur vind og noen regndråper, så humøret var på topp. 37 vandrere, med og uten staver, fikk en trivelig tur over brua og langs fjorden. Jeg er imponert over at så mange møter opp. For meg er det rene vitamininnsptøytingen å se så mange blide og hyggelige mennesker! Tusen takk alle sammen!

Tekst og foto: Bitten Ranes