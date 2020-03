Statusrapport frå kriseleiinga i Surnadal kommune

Kommuneoverlegen ber deg kontakte korona-telefonen for vurdering av behov for prøvetaking og bestilling av legetime, dersom eit av punkta under gjeld for deg:

1: du opplever aukande symptom på hoste, tungpust og/eller feber dei siste døgna

2: du er i karantene og er ikkje er testa frå før

3: du skal i karantene fordi du har kome til Surnadal kommune frå opphald/ reiser i utlandet eller i fylke utanfor Møre og Romsdal som, jfr. gjeldande vedtak av 24.03.2020 frå kommuneoverlegen, medfører karanteneplikt, jfr. pkt 4.

Du treng ikkje ha symptom for å ta kontakt for å bli vurdert for testing under punkt 2 og punkt 3.

Ring kommunen sin korona-telefon for å få bekrefta om du tilhøyrer ein av desse kategoriane for testvurdering, på telefon: 913 79 001. Korona-telefonen er underlagd tausheitsplikt og gir deg veiledning om kva du skal gjere vidare.