Statusoppdatering fra Rindal kommune

Alle nasjonale tiltak fra 12.03.20 videreføres til 13.04.20. Vi henviser til vår hjemmeside for detaljer.





Psykisk helsetjeneste



Pasientkontakt vil så langt det er mulig foregå over telefon i stedet for ved fysisk oppmøte på kontoret eller i hjemmet. Mange kan kjenne på en ekstra psykisk belastning i den situasjonen vi er i, med økt bekymring, nedstemthet og generell utrygghet.



Hvis du har behov for å snakke med noen om dette, kan du ta kontakt med:

Psykisk helsetjeneste på tlf. 958 48 911 eller 976 72 492 - mellom kl.09.00-14.00 på hverdager



Dersom du ikke får svar, vil de ringe tilbake så snart det lar seg gjøre.





Spesielt for barn og unge



I Rindal er det flere som jobber for at alle barn og unge skal ha noen å snakke med nå når det virker som om alt bare handler om koronavirus.



Vi oppfordrer barn og unge til å ta kontakt! Vi henviser til kontaktinformasjon på vår hjemmeside, og egen side for informasjon til barn og unge.



https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/informasjon-til-barn-og-unge/





Ordinære helsetjenester/tilbud på Rindal legekontor



Vi ønsker så langt som mulig å ha en tilnærmet normal aktivitet på legekontoret framover. Vi har måtte utsette noen ordinære kontroller, eller gjøre om enkelte konsultasjoner til telefonkonsultasjoner de første to ukene i denne pandemien.



I tillegg jobbes det med å få til gode løsninger for videokonsultasjon. Det vil komme mer informasjon om dette litt senere.



Vi ønsker fortsatt at alle skal ta kontakt per telefon først.



De som har mulighet, oppfordres også til å ta kontakt med legekontoret digitalt via besøklegen.no, for både timebestilling og bestilling av resepter.



Vi vil understreke at befolkningen ikke må være redd for å ta kontakt dersom de er syke!



Status per 24.03.20 kl. 17.00



Det er ingen med påvist koronasmitte i Rindal. Vi har tatt ca. 30 tester totalt, og venter fortsatt svar på tester tatt 23.03 og 24.03.



Alle som blir testet, blir kontaktet per telefon. Både de som får påvist smitte, og de som ikke får påvist smitte.



Straks vi får beskjed om at det er påvist smitte i kommunen, blir smitteoppsporingsgruppen satt i verk. Det vil også bli informasjon på kommunens hjemmeside, og på Trollheimsporten i et slik tilfelle. Vi ønsker ingen hemmelighold av smittestatus, og vil informere så mye vi kan, uten at det skal gå utover taushetsplikten.



Vi minner om Rindal kommune sin informasjonstelefon om Korona: tlf 916 51 875



Telefonen blir bemannet i legekontorets åpningstider: kl 08.30 - 15.00 på hverdager.



Annen nyttig informasjon dere finner på vår hjemmeside med egen samleside om Koronaviruset: https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/