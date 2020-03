Statusoppdatering fra Rindal kommune

Hytteeiere



Myndighetene har 19.03.20 gjort vedtak om at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.



Les mer i forskrift i endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 §5 her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-19-355

Helsetjenesten i Rindal er satt under stort press, blant annet på grunn av at mange ansatte i helsetjenesten er satt i karantene av forskjellige grunner. Vi ber derfor innstendig om at man ikke reiser til sine hytter og følg regjeringens råd om å bli hjemme





Generell status



Rindal kommune har forberedt seg så godt som mulig i forhold til å håndtere et eventuelt smitteutbrudd. Vi har blant annet opprettet rutiner for virustesting på egen anvist plass, vi har etablert eget behandlingssenter når smitte er påvist og har etablert egen gruppe som skal drive med smitteoppsporing ved påvist smittetilfelle i vår kommune.

Vi har per nå ikke mangel på smittevernutstyr eller testutstyr. De som ikke er kritisk syk, men kommer inn under testkriteriene (helsepersonell som utvikler symptomer) kan prøvetas mandag formiddag etter avtale via koronatelefonen. Legevakt skal ikke benyttes til ordinær testing, men kun ved kritisk tilstand som tungpust og høy feber.

Ring legevakt ved alvorlig sykdom tlf: 116117. Legevakt er lokalisert ved Rådhuset på Orkanger, og ikke i sykehuslokalene. Du vil få veiledning i kontakt med legevakten.



Oppdatert vedtak om innreise fra visse områder i Norge til Rindal



Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal fra visse områder i Norge. Vedtak gjort 15.03.20, har i dag blitt vedtatt forlenget fram til 26.03.20.

Se mer info på vår hjemmeside: https://rindal.kommune.no/tjenester/koronavirus/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering/



Status per 20.03.20 kl. 17.00



Det er ingen med påvist korona smitte i Rindal.



Vi minner om Rindal kommune sin informasjonstelefon om Korona: tlf 916 51 875

Telefonen blir bemannet i legekontorets åpningstider: kl 08.30 - 15.00 på hverdager.



Annen nyttig informasjon dere finner på vår hjemmeside med egen samleside om Koronaviruset: https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/

Dette skriver Rindal kommune i en pressemelding fredag kveld.