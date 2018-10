Nyhende frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Statsbudsjettet for 2019 og det økonomiske opplegget for kommunane

08.10.2018 09:40:35

Regjeringa la i dag, 8. oktober 2018, fram statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019).

Sjå vedlagte notat i høgre marg for ei oppsummering av dei viktigaste elementa i statsbudsjettet for 2019 med omsyn til kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunane og anslag på dei frie inntektene i 2019 for kommunane i Møre og Romsdal.

Den kommunevise fordelinga av skjønnsmidlar for 2019 ligg også vedlagt i margen til høgre.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

