Startar nyåret med eit bang!

Surnadal kino tek høgde for at det er skulefri onsdag 2. januar og sett opp fire filmar den dagen. Animasjonsfilmen "Troll – Kongens hale" og "Into The Spider-Verse" går på dagtid. På kveldstid (både onsdag og torsdag) trer «Aquaman» og «Sonja» inn i manesjen.