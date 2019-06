Stand-up show med Thomas Leikvoll - UNNSKYLD!

Humoren er tilbake i Kulturvøkku. Onsdag 3. juli har vi nemlig gleden av å invitere til en helaften i humorens tegn og pynter Rindalshuset og Attanova til fest. Dette sier Tom Godtland som har vært så heldig å få Thomas Leikvoll til å ha en førpremiere i Rindal med showet «Unnskyld». Thomas skal egentlig ikke ut på turné med dette showet før i september.

Rindalshuset åpner en time før showet og i samarbeid med 3 Venner blir det muligheter for å nyte både godt drikke og noe å bite i foajeen på Rindalshuset. Og festen fortsetter også der etter showet.

«Unnskyld!» er Thomas Leikvolls andre helaftens standup-show. Etter publikumssuksessen «For gammel til å dø ung» skal nå alle synder på bordet i «Unnskyld!»

Kanskje verdens vanskeligste ord å si når det virkelig betyr noe. Men også et ord man i disse dager bruker for ofte, i en tid det blir stadig vanskeligere å stå for noe uten at noen føler seg krenket.

På sedvanlig vis bruker Leikvoll sitt eget liv, sine egne feil, mangler og tabber til å ta et oppgjør med seg selv, sine venner, partnere, elskere og fiender.

Som alltid er Thomas personlig, utleverende og treffsikker når han snakker om ting vi alle tenker, men ikke tør å si så høyt. Han skal be om unnskyldning, fortelle hvem som ikke trenger en unnskyldning og generelt sette skapet på plass foran alle de som ikke ber om tilgivelse og alle de som ber om unnskyldning for ofte.

«Unnskyld!» blir nok et fantastisk morsomt, men nært og varmt show fra en folkelig komiker med meningers mot og et skarpt blikk for hverdagens utfordringer.

Thomas Leikvoll er 49 år og fra Vadsø. Han er komiker og var tidligere programleder og begynte sin karriere som værmann på TV3 tidlig på 1990-tallet. Han var i en periode en av TV3's mest brukte programledere i program som Super Rebus, TV3 julekalender, Juniorsjansen, La kamera gå og Rett i baret.

Etter et kort opphold i shoppingkanalen Canal M, begynte han i TV 2 i 1999. I TV 2 har han jobbet som reporter i God kveld, Norge!, programleder for pommerprogrammet Zoom

(2002), Filmstriper (2005/2006) og som mansuforfatter samt programleder for serien Hele historien. I tillegg har han vært programleder for vorspiel og nachspielsendingene i forbindelse med Gullruten. Våren og sommeren 2008 var han programleder for Guiness Record TV.

Så sett av kvelden, børst vekk alle bekymringer og bli med på humorfest.



ANNONSE:

Inngang kr. 250,- - billetter kan kjøpes på Tikkio – Standup med Thomas Leikvoll: Unnskyld