Stand-up på hotellet

Lørdag var det stand-up-show på Thon Hotel Surnadal da Raymond Falldalen, Kristoffer Angelo, Alon Fellus, Adrian Austevoll og Kjetil Melkevik gjestet scenen på Den glade laks. Noen av de startet i Bergen alt på tirsdag. Etterpå ble det tur til og show i Sandane, Nordfjordeid, Åndalsnes og til slutt på denne reisen Surnadal.

Hvorfor Surnadal? Jo, Raymond foreslo Surnadal fordi han har gått på skole sammen med surnadalinger. Å ha show i Surnadal syntes Kjetil var en god idé, da han har et søskenbarn som bor her.

Bildet øverst: Bak: Adrian Austevoll, Kristoffer Angelo og Raymond Falldalen. Foran: Kjetil Melkevik og Alon Fellus.

De fem mennene kommer fra ulike plasser, men har møttes i stand-up-miljøet i Bergen.

Kjetil Melkevik kommer fra Hundvåg utenfor Stavanger. Han var konferansier, og introduserte alle mann etter hvert som det ble deres tur.

Han fortalte at han i tillegg til stand-up, jobber på barnehager og skoler. Han kom med tips til sparing av miljøet som å tisse i dusjen – men dog når dusjen er skrudd på. Han snakket om utfordringer man kan støte borti med sminkede damer fra date-appen Tinder, misforståelser som kan oppstås hvis man snakker norsk-engelsk, og at løsningen for de med alkoholproblemer ikke alltid er åpenbar. Eller var det åpen bar?



Kristoffer Angelo er oppvokst på en liten plass i Nord-Trøndelag med 2-300 innbyggere. Han fikk fortalt da han var liten at det var 6 milliarder mennesker på jorden, noe som gjorde at hans livlige fantasi fikk en idé om at étt menneske en eller annen plass i verden gjør det samme som han til enhver tid, og det i hver minste detalj. Hva skal til for å bryte dette? Og hva skjer om han plutselig gjør noe annet sånn at de to ikke gjør det samme? Sånne spørsmål kan skape morsomme situasjoner.



Adrian Austevoll har bachelor i antikkens kultur. Med kun tre medelever i klassen, syntes han at oppmøtet lørdag kveld med ca 25 publikummere i salen var veldig bra, da han er veldig glad i å se mennesker. Han fortalte om arbeidslivets og hverdagens utfordringer, og brukte hele kroppen for å forklare oss situasjoner han har kommet opp i.



Alon Fellus snakket om verdens mest inkluderende land - med minst inkluderende folk. Her er det lettere å få penger fra staten, enn å få venner på gaten.

Han syntes også det var merkelig at facebook foreslår venner for han, som han ikke kjenner.

Han var svært god til å formidle både gjennom ord og med kroppsspråket, og var veldig fornøyd med responsen fra publikum.



Raymond Falldalen snakket om hverdagslivet med jobb, mange barn, kone og hund, og at han fortsatt prøver å komme i orden etter å ha kjøpt hus i april – i fjor.

Han fortalte at han kjøpte seg joggebukse da han skulle begynne å trene. Men han fant fort ut at det er bare han som springer i jobbebukse, mens alle andre trener i strømpebukse.



Bildet: Kjetil Melkevik sammen med søskenbarnet Linda Humberset.

Melkevik var godt fornøyd med uka. Publikum har fått seg morsomme kvelder, og stand-up-komikerne har fått underholdt på scena. Da er det bare å få en god natts søvn ved Thon Hotel Surnadal, og ta den vél 10 timer lange bilturen hjem igjen for komikerne.

Takk for at dere gjestet Surnadal og gav oss en humoristisk aften!