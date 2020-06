Stage Dolls til Surnadal

Ingressfoto: Arkivbilde



Ingrid Lien Megård hos Thon Hotel Surnadal kan fortelle at de tar mange hensyn med tanke på koronaviruset, og at det vil bli satt i gang flere tiltak for at arrangementet skal gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.



- Grunnen til at det blir satt opp telt er for at publikum skal kunne holde grei avstand fra hverandre, i tråd med smittevernreglene. Desinfeksjonsmiddel vil selvsagt også være tilgjengelig i lokalet.



- I tillegg vil det være vaskere på jobb hele kvelden, for å sørge for ekstra godt renhold, legger hun til.



Denne kvelden er det 18-års aldersgrense i teltet, og det vil bli salg av både øl og vin.



- Vi synes det var veldig synd at Laksedagene ble avlyst i år, derfor ville vi få til en teltkonsert som et lite plaster på såret, både for folket i bygda, og for hotellet.



- Vi har lyst til å skape litt liv på Skei, sier Megård.



Billetter vil bli lagt ut for salg 29. juni klokken 12.00, og her lønner det seg å være tidlig ute, da det er et begrenset antall billetter som selges.