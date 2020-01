Står i fare for å miste en betydelig del av inntektene fra vannkraft

Saksdokumentene til møtet finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

17 representanter møtte.



Spørretime

Ordføreren svarte først på spørsmål som ble stilt i spørretimen i forrige kommunestyremøte.

Det ble stilt spørsmål om kommunen har oversikt over utviklingen i antall arbeidsplasser i privat næring. Kommunen har ikke en slik oversikt, men Statistisk sentralbyrå har det. Den viser litt variasjon fra år til år. Kommunestyret får tilsendt denne oversikten fra ordføreren.

Det ble også stilt et spørsmål angående stoppestedene til rutebussen som går til Orkland på søndagskveldene. Ordføreren har vært i kontakt med samfedselsavdelinga i Møre og Romsdal fylke. De var løsningsorientert, og skolelevene fra Rindal som går på Orkdal vgs, og er passasjerer på bussen søndag kveld, kan heretter be om at bussen kjører gamleveien, slik at det blir mulig å stoppe på flere steder. Ordføreren har fått tilbakemelding på at skoleelevene er veldig fornøyde med den ordningen.



Nye Spørsmål:

Bettina Røen Helgetun (Sp) påpekte at fv65 aldri har vært så dårlig som nå, og teleløsninga har aldri kommet så tidlig som i år. Hun synes ikke det holder med skilt om humpete veg. Hun ba om at ordføreren henvender seg til de rette myndigheter og be om strakstiltak for å bedre forholdene på de verste stedene.

Line Flåtten (Ap) ba om en orientering om restaureringen av brannstasjonen. Hva er det som er lagt ut på anbud? Hvordan har folk det i brannvesenet? Får de de kursene de ønsker og ellers det de trenger?

Birgit Reisch svarte at det blir lagt opp til en orientering om brannsamarbeidet og brannvesenet på neste kommunestyremøte.

Flåtten spurte også om kommunestyret blir orientert hvis det blir store endringer på Rindal helsetun, for eksempel pga. innsparinger. Blir kommunestyret orientert i forkant eller i etterkant når endringer blir gjort?

Birgit Reisch sa at det nylig er gjennomført en stor flyttesjau på helsetunet. Både ansatte og pasienter er veldig fornøyd med resultatet. Driftsutvalget blir tettest holdt oppdatert på det som skjer. Kommunestyret får en sak om det nye helsehuset i mars.

Flåtten hadde også et spørsmål om hvordan går det med Børset Bakeri. Det går rykter om at driften der skal legges ned.

Ordfører Vibeke Langli bekreftet dette. Kommunen har vært i dialog med Børset Bakeri. Driften av bakeriet avvikles i slutten av april. Det er snakk om 7 årsverk, fordelt på 10 stillinger. Ordføreren er skuffet og overrasket over avgjørelsen om nedleggelse, og kommunen fortsetter å følge opp saken.



Godkjenning av innkalling

1/20 - Godkjenning av innkalling for kommunestyret 29.01.2020

Enstemmig vedtatt.



Godkjenning av protokoll

1/20 - Godkjenning av protokoll for kommunestyret 11.12.2019

Enstemmig vedtatt.



Orienteringer

1/20 - Orienteringer i møtet

Omflytting på Helsetunet.

Ordføreren fortalte at det har vært lagt ned en stor jobb med omflytting på Helsetunet. Ordføreren var med på jobb på Helsetunet en dag for å se hvordan ting fungerte. Hun har sendt en blomsterhilsen til hvert vaktrom og takket alle for innsatsen.



Orientering fra Orkdal Lensmannskontor

Lensmann Tor Kristian Haugan orienterte om Orkdal lensmannsdistrikt. Det er et stort distrikt som skal betjenes, og kontoret i Orkdal er døgnbemannet. Kontoret har ikke fått mer ressurser etter at de fikk med Rindal og Halsa.



Det er bare en patrulje som er ute døgnet rundt i hele distriktet. Det er en utfordring å være på rett plass til rett tid. Men politidistriktene samarbeider, og når det er konkrete oppdrag så er det den nærmeste politipatruljen som rykker ut. Det kan også være Surnadalspatruljen, eller en patrulje fra Hemne. Det jobbes med å få til enda en patrulje 24/7 i Orkdals lensmannsdistrikt.



Representanter fra Orkdal lensmannsdistrikt f.v. Ingunn Meås, Tor Kristian Haugan og Arnt Johansen.



Politikontakt for Rindal er Arnt Johansen. Ingunn Meås er også politikontakt i lensmannsdistriktet.

Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunen, og en rådgiver innen kriminalforebyggende arbeid. Arnt Johansen orienterte om hvordan dette arbeidet fungerer, blant annet rusforebyggende arbeid.

Det er ikke mye kriminalitet i Rindal. De siste åra har det vært registrert bare 35 saker i gjennomsnitt pr år. Det er for eksempel ikke registrert en eneste narkotikasak i Rindal, men politiet vet at det er narkotika i Rindal, som alle andre steder, så er det nok noe underrapportering her også.



LVK ved Torfinn Oppheim

Torfinn Oppheim er leder i LVK, en sammenslutning av 175 vannkraftkommuner. Han orienterte om regleverket rundt kommunenes inntekter fra vannkraft, og om forslaget fra Kraftskatteutvalget, som vil innebære dramatiske endringer i kommunens inntekter fra vannkraft, dersom det blir vedtatt.



Torfinn Oppheim orienterte om LVK sitt arbeid.



Vannkraftutbygging representerer de største naturinngrepene som er utført i Norge, og det er permanente inngrep. Det finnes ulike bestemmelser som sikrer kommunene kompensasjon for disse naturinngrepene. LVK hjelper vannkraftkommunene å ta vare på sine interesser.

Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i regleverket vil medføre dramatiske endringer i kommunenes inntekter fra vannkraft. For Rindal vil det bety inntektsreduksjon på flere millioner kroner årlig.

Kraftskatteutvalgets forslag skaper stor usikkerhet med tanke på framtidige inntekter for vannkraftkommunene. LVK ber derfor om at regjeringen avviser forslaget.



Behandling av utvalgssak

1/20 - Løset masseuttak - forslag til detaljregulering - sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 forslaget til detaljreguleringsplan for Løset masseuttak med kart datert 30.08.2019 og tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 02.01.2020.



Saken gjelder:

Sluttbehandling av et innkommet privat forslag til reguleringsplan for nytt masseuttak. Planforslaget er utarbeidet av firmaet Areal & Plan AS i Aure på vegne av forslagsstiller Holte Maskin og Transport AS. Grunneier er Ann Ingeborg Grimsmo.

Bakgrunn:

Holte Maskin og Transport AS bruker årlig et begrenset kvantum grusprodukter i sin virksomhet, til grunnarbeid og vedlikehold av veier i distriktet. Med sitt eget masseuttak vil virksomheten ha forutsigbar tilgang til grusprodukter av rett kvalitet til enhver tid, og dette er en viktig forutsetning for effektiv drift av foretaket. Holte Maskin og Transport AS har gjort avtale med eier av gnr. 16, bnr. 10 om å utnytte en grusressurs på eiendommen til formålet. Totalt uttak vil ikke overskride 10.000 m3, og driftskonsesjon etter Mineralloven er ikke aktuelt. Planområdet er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv samt reindrift (LNFR) i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplanen innebærer omdisponering til masseuttak i den perioden uttaket pågår, og deretter tilbakeføring til LNFR. Et LNFR-område for spredt boligbebyggelse er satt av i gjeldende kommuneplan, ca. 100 m fra nærmeste hjørne av reguleringsplanen. Ingen utbygging er foretatt i dette området den tiden det har ligget i kommuneplanen. Planområdet er ca. 9 daa stort, og ligger inne på en flat grusrygg mellom FV 341 og elva Rinda, ved Løset ca. 3 km fra Rindal sentrum. Vegetasjonen består for det meste av åpen furuskog. En privat vei, mellom FV 341 og bygdeveien langs sørsida av Rinda, inngår i planområdet fram til planlagt masseuttak.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





2/20 - Prosjektplan for lokale tiltak under program for folkehelse



Saka ble lagt fram av folkehelsekoordinator Elen Sandvik.

Styringsgruppa har valgt ut to ideskisser til møteplass for ungdom som kan jobbes videre med. Det er bare mulig å få fylkeskommunal støtte til ett av disse, og det er skissen med Rindalshuset som er mest aktuell.

Det er søkt om 600.000 kroner, fordelt på 3 år, til prosjektet. Men det er usikkert hvor mye midler fylkekommunen vil bevilge.



Elen Sandvik



Kommunedirektørens/Rådmannens innstilling:

Kommunestyret slutter seg til valget av tiltak og ber om at arbeidet fortsetter, i første omgang med å skape et mulig aktivitets- og møtested for ungdom i Rindalshuset. For uteområdet ved skolen må kommunestyret ta visse forbehold, og det forventes senere oppstart der. Dette tiltaket krever mer forarbeid, bedre oversikt over kostnader og betydelige tilsagn om ekstern finansiering.



Line Flåtten (Ap) spurte om det er mulig å unngå at dette blir enda en arena for mobbing.

Elen Sandvik svarte at det er umulig å forsikre seg mot det. Men det vil være viktig med voksne som viser interesse for det som skjer og kan engasjere ungdommen i ulike aktiviteter også.

Hege Gåsvand (H) sa at dette er det beste tiltaket hun har sett på lenge.



Arild Haugen (Sp) spurte om det er mulig å få til aktiviteter med f.eks. mekking på moped eller lignende ting.

Elen Sandvik svarte at det er en garasje ved skolen som er tatt i bruk til mekking på bil i skolens regi, så det kan være muligheter med både mekking og håndverk hvis flere aktører og ildsjeler samarbeider.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





3/20 - Arbeidsmiljøutvalg Rindal kommune fra 2020

Saken er utsatt til neste møte.





4/20 - Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Rindal kommune

Kommunedirektørens/Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny lokal forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Rindal kommune. Forskriften kunngjøres på lovbestemt måte og gjelder fra 1. januar 2020.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

5/20 - Reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020



Rådmannens innstilling:



Vedlagte reviderte reglement vedtas.



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.





6/20 - Valg av medlemmer til råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023



Rådmannens innstilling:



Rådmannen forslår følgende medlemmer og varamedlemmer i råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:



Medlemmer:

Ragnhild Stavne Bolme, leder

Jon Sveen, nestleder

Arnfinn Eriksen

Magnar Dalsegg (H)

Svein Halsetrønning (Ap)

Kristin Bolme

Arna Jacobsen

Varamedlemmer:

Ann Ingeborg Grimsmo

Inger Marie Romundstad

Jostein Grytbakk

Gro Karina Fosseide (Ap)

Bettina Røen Helgetun (Sp)



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.