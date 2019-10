Sprudlende Helsesista på besøk i Rindal

Torsdag holdt Helsesista foredrag for 7. - 10. trinn på Rindal skole og andre interesserte i Attanova.



Klokka 17.30 blir det et åpent møte for alle i Attanova, og spesielt for de som er i kontakt med ungdom i alle aldre.



Foredragene er en gave fra Rindal sanitetsforening, spesielt til ungdom i Rindal.

Trollheimsporten fikk en prat med Helsesista før foredraget for ungdomsskolen. Vi kommer tilbake med mer om dette etter hvert.

Bildet: Helsesista (Tale Maria Krohn Engvik) sammen med Anne Grete Løfald, Monica Hoel og Anne Kari Brødreskift fra Rindal sanitetsforening og elever fra Rindal ungdomsskole.