Sprek 60-åring

Bildet over: Surnadal Skolekorps med drillere, dirigent Sander van der Loo og styreleder Kristin Holten.

I følge dirigent Sander Van der Loo blir det et mangfoldig reportoar med mye fengende musikk. Ikke mindre enn fire korps vil være tilstede og spille på konserten. Foruten jubilanten kommer også Mo Skolekorps, Halsa- og Valsøyfjord Musikkorps og Surnadal Hornmusikk. Alle korpsene vil spille litt hver for seg, men konserten avsluttes med fellesnummer med Surnadal Skolekorps og Halsa- og Valsefjord Musikkorps.

Halsa- og Valsefjord Musikkorps og Surnadal Skolekorps har hatt et godt samarbeide dette året. De har hatt felles seminar, hvor de har spilt både for hverandre og felles. Sammen reiser de også nå til Bornholm på korpstur til sommeren.

Surnadal Skolekorps har i dag totalt 12 medlemmer pluss 5 aspiranter. I tillegg er det 5 i drillkorpset og 2 drillaspiranter. Dirigent Sander Van der Loo forteller at han har tilpasset aspirantstemmer slik at de nye aspirantene er med i korpset allerede etter 5-6 måneder. De deltar på flere nummer på konserter og får selvfølgelig også bli med på seminarer og tur. Sander er opptatt av at korpset skal gjøre litt andre ting enn bare marsjer, og tilrettelegger gjerne for litt mere moderne og kjente sanger.

Ivrige drilljenter som instrueres av Stine Faksnes.

Dirigent Sander Van der Loo trer støttende til om det trengs.

Kristin Holten er en aktiv leder i skolekorpset og hun forteller at de i disse dager kommer med et skriv i alle postkasser. Der oppfordrer Surnadal Skolekorps alle som har lyst til å bidra til drift av korpset, til å gi en bursdagsgave til jubilanten i form av å betale inn på konto 4040 55 35884, eller Vipps til82895. Holten benytter også anledningen til å berømme det gode samarbeidet som Surnadal Skolekorps har med Kulturskolen på Indre Nordmøre.

Aspirantene June Ranes og Jaran Sveen Finnvik viser skrivet som vil komme i postkassa ang jubileumskonsert og bursdagsgave.

Sander Van der Loo forteller at han i år har tatt korpset med til skolen i skoletida og holdt musikktime for 2.-4. trinn. Der har det blitt fortalt historier om korps, men selvfølgelig har det også blitt tid til spilling.

Billetter til jubileumskonserten er nå ute for salg.

Trollheimsporten ønsker Surnadal Skolekorps lykke til med forberedelsene til 60-års jubileet.