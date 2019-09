Sprek 30-årsjubilant

Fra den spede begynnelse i 1989, har det vært en rivende utvikling i klubben. I starten leide klubben inn mange instruktørkrefter utenfra. I tillegg til Taekwon-Do skolerte instruktørene seg i avspenning, massasje, Qi-gong og flere andre disipliner. Etter hvert har de rendyrket ITF Taekwon-Do, men de søker fremdeles ut for å få impulser.

– Midt på 90-tallet ble vi en svært aktiv konkurranseklubb, og i 1995 ble vi faktisk Norges beste klubb i NM. Dette med konkurranser har gått litt opp og ned, med en topp igjen i 2012-2013, sier hovedinstruktør Kjell Gunnar Polden.

Media er mest opptatt av å skrive om konkurranser, men medlemmene og instruktørene er mest opptatt av bredde. Klubben har i dag mellom 130 og 140 medlemmer fordelt på to avdelinger, der sju forskjellige partier er i aksjon. Hovedaktiviteten foregår i Surnadal, men det er en aktiv avdeling med ca. 50 medlemmer på Ålvundeid, som har hatt stor vekst det siste året.

Samarbeid over kommunegrensene fungerer med andre ord godt.

Surnadal Taekwon-Do klubb har siden oppstarten i 1989 trent på Nordmøre Folkehøgskule. Etter hvert utviklet klubben og skolen et tett samarbeid som de fortsatt har i dag.

– Skolen startet med valgfag i 1991, og fra 1996 ble det en egen linje i ITF Taekwon-Do. Den gangen var ikke kampsport i skolen særlig akseptert og det ble litt kronglete og få startet opp, men dette har forandret seg totalt. Nå er ITF Taekwon-Do akseptert på alle vis.

Det som Surnadal Taekwon-Do klubb har blitt mest kjent for er de årlige sommerleirene. Det startet med en leir i 1991, og det er nå tre leirer hver sommer, en for barn, en for ungdom og en for voksne. På disse årene har det vært rundt 150 000 overnattingsdøgn i bygda, så det har i tillegg til kampsporten blitt en stor turistsatsing.

– Vi i klubben skjønte fort at dette ble for stort for oss og holde på med, så vi overlot etter et par år ansvaret til Nordmøre Folkehøgskule. Skolen har i dag ansvaret, men samarbeider med National Taekwon-Do Norway og klubben.

Klubben har en god blanding av barn og voksne både i Surnadal og på Ålvundeid, og har mange kontinuitetsbærere, noen har faktisk vært med helt fra starten. Kjell Gunnar Polden har vært hovedtrener for klubben i alle de 30 årene. Klubben har ikke noen planer om en storstilt 30-års-markering, men det blir noen drypp fremover mot jul.

I høst leier de inn ekstra mange eksterne instruktører for å få impulser utenfra, og selv om de ikke har like mange konkurranseutøvere som de hadde en periode, stiller en tropp på 14 utøvere og tre coacher under NM i Stavanger i november.

Ingressfoto: Fire av fem i styret i klubben. Maren Svanem, Jorunn Fiske, Tove Drøpping, Kjell Gunnar Polden.



En del av gjengen som trener på nybegynner voksne i Surnadal.



De ferskeste barna sammen med instruktørene Sindre Bruset og Ingeborg Grimsmo. Hun er tatt ut til EM i Oktober og kom rett fra samling i helgen for å instruere barna igjen. Dette er noe av suksessfaktoren, alle hjelper til. Det finnes ingen primadonnaer i Surnadal Taekwon-Do klubb.



Viderekomne barn i Surnadal sammen med instruktørene Råg Schei og Aurora Berle.



Full fart!



Una og Aurora trår til. Foto: Maiken Kjevik Rødahl.



Konsentrasjonen er på topp hos Martin. Foto: Nina Amundsen.



Partiet for rødt og svart belte sammen med instruktørene Maren Svanem og Kjell Gunnar Polden. Foto: John Steinar Hansen



Voksenpartiet på Ålvundeidet. Foto: Surnadal TaeKwon-Do-klubb.



Barnepartiet på Ålvundeidet. Foto: Surnadal TaeKwon-Do-klubb.



Tekst (og foto, der ikke annet er oppgitt): Hanna Vik.

Surnadal TaeKwon-Do-klubb er medlem av Trollheimsporten.