Sprangstevne med mange lokale deltakere

Det var litt færre påmeldte enn vanlig på dette stevnet, men arrangørklubben valgte likevel å gjennomføre. Trollheimsporten var innom på lørdag da klassene LC Hest (1m) og LB Hest (1,10 m) ble gjennomført.



Sunniva Halset Ulvestad fra Trollheimen ride- og kjørelag deltok både i klasse LC Hest (1m) og LB Hest (1,10 m). Her i klasse LC med hoppa Wanilla.



Ingun Løseth og hesten Temba S i klasse LC Hest (1 m).



Vinneren av klasse LC Hest (1 m) ble Ingun Løseth, som konkurrerer for Sunndal rideklubb.



Ingun Løseth med hestene Temba S og Hels Sally Ride. Hoppa eier hun sammen med søstra Åse Berit Løseth.



Smittevernkrav gjør arrangementet mer forutsigbart

Gro G. Løfaldli, som er leder i Trollheimen ride og kjørelag, forteller at dette er det andre stevnet klubben arrangerer etter at korona-pandemien oppsto. I utgangspunktet virket det som en krevende oppgave å gjennomføre slike arrangement med strenge smittevernkrav, men det har gått seg til, sier hun. Når arrangementene må planlegges nøye på forhånd, så går gjennomføringen lettere. Deltakerne innretter seg etter reglene uten problemer.

Klubben må utarbeide en egen smittevernplan for hvert arrangement. Dette er et krav som er pålagt dem fra Norges idrettsforbund og fra rytterforbundet. Arrangementet er i tillegg varslet og godkjent av kommuneoverlegen i Surnadal, som har gått igjennom alle rutinene for smittevern. Arrangementet er også meldt til Mattilsynet, med hensyn til smittsomme sykdommer for dyr.

Alt som skjer på stevnet skal dokumenteres med tanke på mulig smittesporing. Deltakerne melder fra hvem som er med på stevnet, med telefonnummer. Navnelistene slettes etter 10 dager.

Det er ikke tillatt å låne utstyr av hverandre på stevnet. De oppsatte start-tidene må følges til punkt og prikke. For å unngå samling av folk henges det ikke opp startlister eller resultatlister, disse listene finner man enkelt på nett. Det blir ikke arrangert premieutdeling, med vinnerne henter premiene selv i sekretariatet.

I tillegg er det håndsprit i alle kriker og kroker, og toalettene vaskes og sprites hver time. Matsalg utføres selvsagt også etter gjeldene regler, maten legges på fat og kaffen skjenkes opp av de som står bak disken, forteller Gro G. Løfaldli.

Hun ser ikke lenger noe problem i å gjennomføre arrangementer i henhold til smittevernreglene.

– Det vi ser er at det gjør arrangementet mer forutsigbart, det gjelder bare å ha gode rutiner, sier hun.



Arrangørene kan si seg fornøyd med en fint gjennomført første stevnedag. F.v. Trond Løfaldli, Anny Synnøve Løfaldli, Solvår Halset, Erika Faksnes Øie, Vigdis Burger, Anne Marit Løfaldli, Gro G. Løfaldli og Hege Sæther Moen.





Eline Grindflek Granås og Farinea Du Sud, fra Nord-Østerdal Hestesportsklubb, i klasse LB Hest (1,10 m).



Randine Kolltveit Sæter og Collentijn i klasse LB Hest (1,10 m)



Sunniva Halset Ulvestad fra Trollheimen ride og kjørelag vant klasse LB Hest (1,10m).



Sunniva Halset Ulvestad og Wanilla vant klasse LB Hest (1,10m).



Sprangstevnet fortsetter på søndag. Neste helg arrangerer ride og kjørelaget utstilling med 53 påmeldte hester, og første helga i september blir det kretsmesterskap i kjøring.