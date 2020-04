Sponser iPad til Surnadal Sjukeheim

Gaven ble veldig godt mottatt av enhetsleder Marit Moe Kvendbø og oversykepleier Kristin Ulvund ved Surnadal Sjukeheim.

- Vi håper disse kan være til hjelp slik at flere beboere får opprettholdt kontakten med sin familie både i påska og etter påska, sier banksjef Berit Skralthaug i Sparebank 1 SMN og Mette Helen Mikkelsen i Surnadal Sanitetsforening.

- Det er viktig for oss å kunne være med å bidra i lokalsamfunnet i denne situasjonen. Vi har forståelse for at både beboere og pårørende synes det er utfordrende å ikke kunne møtes lengre. Alle må gjøre det beste ut av situasjonen og vi tror at kommunikasjon digitalt, både Facetime og bilder, kan være positive lysglimt for mange. Ekstra artig er det at vi har kjøpt iPad lokalt i Surnadal. Både omtanke for andre og støtte lokalt næringsliv er viktig i den situasjonen vi står i nå, avslutter Skralthaug og Mikkelsen.

Foto: Surnadal Sanitetsforening