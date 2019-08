Jeg har et spørsmål til Rindal Senterparti. Både Rindal Arbeiderparti og Rindal Høyre har sagt at de går imot vindkraftutbygging i Rindal.

Senterpartiet sier de må diskutere dette mer før de kommer med et klart svar.

Jeg har helt siden jeg fikk stemmerett stemt Senterpartiet, både ved kommunevalg og stortingsvalg. Men for fire år siden valgte jeg å stemme blankt ved valget. Grunnen var enkel. Det partiet jeg stemte på for åtte år siden, og som skulle være garantisten for å opprettholde tilbudene i utkantene, la ned skolen vår.

Kommuneøkonomien var så dårlig at de ikke hadde noe valg, sa de.

Hva skjer i løpet av de neste fire årene om det blir dårligere vilkår for Rindal Kommune. Kommer dere da kanskje til å si ja til vindkraft for å sikre kommuneøkonomien? Hva kommer dere til å velge hvis valget står mellom vindkraft og for eksempel sammenslåing med Orkland Kommune?

Det hadde derfor kanskje vært greit og fått avklart dette før valget? Jeg tar ikke sjansen på å gi Senterpartiet min stemme, før jeg får et svar på dette.

Kanskje dere som var med på å legge ned skolen vår, nå velger å bygge vindmøller i turområdene våre?

Ettersom jeg har vanskelig for å stole på hva dere kommer til å gjøre, blir min stemme blank også i år.

Mvh Jarle Møkkelgård