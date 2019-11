Spleiselag for julelys

– Som vinterstedet Rindal er med snørike vintre og et kompakt sentrum vil ekstra julelys skape mye julestemning og trivsel, sier Godtland.

Han forteller at han tok opp saken med kommunen og banken tidlig i høst, før han hadde fått priser på lysene. Etter at han nylig innhentet pris sendte han ut en forespørsel rundt til bedriftene. Han laget forskjellige sponsorpakker, slik at alle fikk en mulighet til å være med, uansett størrelse på bedriften. Og det var mange som responderte fort.

Målet var å finansiere 10 snøstjerner på lysstolpene og 100 meter med lyslenker. El-Co har sørget for gode priser på snøstjerner og lyslenker. Kommunen bidrar med strøm til lysene og tilrettelegging for øvrig.

– Snøstjernene har braketter som festes på lysstolpene. Disse kan også ellers brukes både til f.eks. bannere, flagg og blomsterampler i forbindelse med ting som skjer i Rindal. Det kan være under Sildballfestival, Kulturvøkku, Torgdagen, Småtrolluka, Camp Trollheimen, Rindalsmessa, Hyttedagen og under større idrettsarrangement, sier Godtland.

– Vi begynner å nærme oss. Nesten alle bedriftene på sentrum sagt at de blir med, og vi håper på at de siste også blir med. Det fine er at bedrifter som ikke har tilhold på sentrum også bidrar. Til og med en bedrift som ikke kommer til Rindal før på nyåret, nemlig Solgardiner.



Følgende bedrifter er med så langt:

Rindal Sparebank (Stor stolpesponsor)

VIBO Entreprenør (Liten stolpesponsor)

El-Co (Liten stolpesponsor)

Solgardiner (Stor lyslenkesponsor)

Joe’s Gatekjøkken (Liten lyslenkesponsor)

Kompaniet Frisør (Liten lyslenkesponsor)

Inga Dalsegg, Dalalåve Atelier (Liten lyslenkesponsor)

3 venner (Liten lyslenkesponsor)

iTrollheimen (Liten lyslenkesponsor)

El-Watch (Medium lyslenkesponsor)



– I tillegg venter vi på svar fra Coop Nordvest som eier Extra. Signalet er at de er med på noe, men vi har ikke fått vite hvor mye ennå. Og vil andre bidra er det bare å si ifra! Målet er å få snøstjerner på stolpene på strekningen T-Komp til museet, sier Godtland.



Dette er sponsorpakkene:

Stor stolpesponsor med 3 snøstjerner: kr. 14 070,- eks. mva.

Liten stolpesponsor med 1 snøstjerne: kr. 4 690,- eks. mva.

Stor lyslenkesponsor: kr. 2 250,- eks. mva.

Medium lyslenkesponsor: kr. 1 750,- eks. mva.

Liten lyslenkesponsor: kr. 1 250,- eks. mva.

Julegata tennes samtidig som julegrana på torget fredag 29. november.

Lysene må bestilles raskt, slik at man rekker å få dem opp i tide.



De som ønsker å bidra kan kontakte Tom Godtland på e-post postmottak@rindalnaeringsforum.no.



Bildet: F.v. Magne Bjørnstad fra Rindal Sparebank, Kirsti Landsem fra Kompaniet frisør, Gøran Bolme fra iTrollheimen, Inga Dalsegg, Stian Bekken fra El-Co og Tom Godtland.