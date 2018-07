Spitfire-flyet har landet i Storstuå

Siden onsdag har Hoskins og et team bestående av Spitfire-eksperter, historikere og kameramenn vært i bygda for å jobbe med BBC-dokumentaren som vil vises på engelske skjermer 11. november i år. Her kan du lese hva vi skrev da Tony Hoskins besøkte stedet hvor vrakrestene ble funnet i juni - og her kan du lese hva tidsvitner fra Surnadal hadde å fortelle om Alastair Gunns korte tid i bygda.

Fokuset vil være på piloten Alastair Gunn og hans skjebnesvangre flyfotooppdrag 5. mars 1942, som endte med at han ble beskutt av to tyske Messerschmitt og måtte hoppe ut av flyet over Nordmarka. I Surnadal ble han tatt til fange, avhørt og senere fraktet til den polske konsentrasjonsleiren Stalag Luft III, hvor han i mars 1944 ble henrettet etter et fluktforsøk.

Dokumentaren vil vises som en del av serien Digging for Britain, og vil potensielt kunne ses av hele 10 millioner mennesker.

Once in a lifetime

Engelskmennene har fått enorm hjelp av frivillige surnadalinger som har søkt etter, gravd opp og båret ned utallige vrakdeler. Nærmest et helt fly er hentet ned fra Nordmarka, og blant de mest interessante funnene som er gjort de siste dagene er oksygentanker med kulehull, deler av pilotsetet og instrumentpanelet. Sistnevnte er trolig det siste Alastair Gunn så før han kastet seg ut av flyet i fallskjerm.

Fredag avsluttes det hele med åpent hus på Surnadal kulturhus, hvor blant annet Spitfire-eksperten Peter Arnold har laget et omriss av flyet i full størrelse i Storstuå, så det blir lettere å se for seg hvordan flyet faktisk så ut. Vrakdelene er nemlig lagt ut på riktig plass på scenen, som ett eneste stort Spitfire-puslespill. Det er rett og slett en once in a lifetime opportunity for alle med interesse for fly, andre verdenskrig eller lokalhistorie. Fredag fra kl. 14 er det nemlig fritt frem for alle som ønsker å se det unike flyet. Hoskins og teamet vil i tillegg være til stede for å svare på spørsmål og eventuelt ta imot informasjon og/eller vrakdeler om noen ønsker å vise frem eller donere vekk. Kultursjef Lilli Husby og ordfører Lilly Gunn Nyheim vil samtidig stå for en liten, men høytidelig seremoni for å minnes Alastair Gunn.

Flere av disse tidsvitnene vil fredag bli intervjuet til dokumentaren.

Spitfire-ekspert Peter Arnolds arbeidsbord. Her ses instrumentpanel og enkelte tilhørende deler.

The Spitfire has landed... Ta turen til kulturhuset fredag ettermiddag for å se hvordan Peter Arnold har satt sammen vrakdelene.

Olav Jostein Holten fra Indre Nordmøre Forsvarsforening ankom standsmessig i sin originale Willy Jeep med ett av flyets tre propellblad, som til vanlig er å finne på INFs krigsminnesamling på Åsen.

Mark Hillier, Mark Khan og Ian Hewitt utgjør deler av teamet til Tony Hoskins.

Blant delene som ble funnet onsdag var pilotens hodestøtte.

Tony Hoskins med en av oksygentankene. Man ser tydelig kulehullet i bunnen av tanken. T.v. kultursjef Lilli Husby, som i tospann med sin mann Frode Foss har vært sentrale i organiseringen av prosjektet.

En sliten men lykkelig ekspedisjonsgjeng etter dag to i marka. F.v. Ian Hewitt, Frode Foss, Tony Hoskins, Mark Hillier (bak, med det norske flagget), Guro Aarnes, Alex Hocking, Hege Sæterbø Andersen og Mark Khan. Foran: Eskil Andersen og Eskil Aarnes Øverland.