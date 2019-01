Spiller hverandre gode med historisk samarbeidsavtale

– Rindal Sparebank blir en partner som er tuftet på de samme verdiene som vi har. Nemlig langsiktighet og satsing på bredde. Det er et samarbeid jeg virkelig ser fra mot de neste årene, fastslår Kjetil T. Hansen, administrasjonsleder i Charlottenlund Sportsklubb (CSK), inne på møterommet til Rindal Sparebank i Strindfjordvegen 1 på Ranheim.

Banksjef Magne Bjørnstad smiler på den andre siden av bordet.

– Jeg er helt enig med Kjetil. CSK representerer et tankegods og en filosofi som er helt i tråd med visjonene til Rindal Sparebank. Det er den mest omfattende samarbeidsavtalen vi har gjort med noen aktør noensinne, og jeg er overbevist om at dette er starten på et partnerskap som vil styrke både banken og klubben, sier han.

– Det er en betydelig økonomisk forpliktelse for oss. Samtidig er det et samarbeid som vi har voldsomt stor tro på. Vi gleder oss ordentlig til å følge CSK de neste årene, fastslår Bjørnstad.

Samarbeidet innebærer alt fra fronting av navn og logo på drakter, til eksponering på forskjellige reklameflater i forbindelse med arrangement som skjer i regi av klubben.

– CSK er den nest største idrettsklubben i Trondheim. Det er en tilstedeværelse som vi får mye igjen for, legger han til.

At Rindal Sparebank nå velger å satse på CSK har flere grunner.

– Da vi kom til byen for drøyt to år siden, ønsket vi å etablere oss i et vekstområde i Trondheim. Og det er få bydeler som opplever tilsvarende utvikling og optimisme som aksen Ranheim-Charlottenlund, avslutter Bjørnstad.



Dette skriver trondheim24.no i en sponset artikkel mandag. Du kan lese hele saken her.

Bildet: Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank, avdelingsleder Marthe Hjelmeland Røkke, kunderådgiver Kjersti T. Simmons, fagansvarlig Daniel Hoff og Kjetil T. Hansen, administrasjonsleder i Charlottenlund Sportsklubb (CSK). (Foto: trondheim24.no)

Rindal Sparebank er medlem av Trollheimsporten.