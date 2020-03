Spennende utstilling i Surnadal Kulturhus

Både Gjersvold og Dyrnes er fra Trondheim, og har mange år bak seg som anerkjente kunstnere.

Beate Gjersvold er utdannet kunsthistoriker fra NTNU. Hun har vært kunstner i 35 år, og har arbeidet med ulike teknikker og materialer, blant annet installasjoner, fotokunst og oljemaling. Hun har imidlertid hele tiden jobbet med akvarell i tillegg, og det er akvareller hun stiller ut nå.

Gjersvold er opptatt av pigmentets egenskaper, hvordan de forholder seg til hverandre og til underlaget. Bildene tar utgansgspunkt i fjellformasjoner, men Gjersvold er mer opptatt av å formidle stemninger heller enn faktiske steder. Hun har hatt flere separatutstillinger og internasjonale fellesutstillinger, er innkjøpt til offentlige samlinger og har mottatt flere priser.

Brit Dyrnes har delvis gjort surndaling av seg. Hun har hytte i Stangvika, og har etablert eget atelier i de tidligere lokalene til Stangvik Sparebank på Kvanne. Hun jobber i leire, kjeramikk og tegnl. Dyrnes har utdannelse fra Kunstskolen i Trondheim og fra Stuttgart, og har over 35 offentlige utsmykninger bak seg. Dyrnes mottok Tondheim bys æresstipend i 2015.

Til tross for at kunstnerne jobber med ulike materialer og teknikker, er det likevel klare fellestrekk i utstillingen. Begge er opptatt av former, naturen og tilstand.

I overkant av 30 personer hadde tatt turen til åpningen, og fikk også oppleve fengende musikk av Ludomir og Alex Alexsandov, sammen med Gard Rognskog Nødset. Og her er det erfaring og kvalitet. Alex er mangeåring lærer ved Kulturskolen, og er en kjent figur i musikklivet i Surnadal. Nødset har utdanning fra Paul McCartney-skolen i Liverpool. De spilte kjente låter av blant annet Sting og Beatles. Musikken ble så godt mottatt av publikum at trioen måtte ta en ekstra låt før avtroppende leder ved Surnadal Kunstforenoing, Marit Moen, tok ordet, ønsket velkommen og presenterte kunstnerne. Også kunstnerene selv sa noen ord om seg selv og arbeidene sine. Dyrnes fortalte blant annet at hun er spent på hvordan nærheten til naturen vil påvirke henne som kunstner. Det er en overgang fra å arbeide i sentrum av Trondheim.

Det vanket mange lovord og blomster til kunstnerne, og flere verk fikk nye eiere allerede på åpningsdagen.

Utstillingen henger i Finstuå fram til 15. mars.